Сериал "Королева игры", сколько серий: описание сюжета





Сериал "Королева игры" с самых первых серий заинтриговал поклонников драматического кинематографического жанра. Люди с нетерпением ожидали новых серий, чтобы узнать развязку. Примечательно, что даже самые гневные критики по-достоинству оценили новый проект Первого канала.Сюжет в сериале "Королева игры" хоть по структуре и системе повествования типичен, но, все же берет зрителя с первых минут своей динамикой повествования и резкими поворотами поведения героев, в которых прослеживаются предательства, резкие смены сторон и прочие атрибуты, присущие крупным проектам по типу "Игры престолов".Семилетний Сергей совершенно случайно стал свидетелем этого унижения. Все последующие годы парень мечтал только об одном: отомстить.Через много лет Сергей решает нанести отцу Анны смертельный удар. Он понимает, что может это сделать только через его любимую единственную дочь.Вахтанг Беридзе, исполнитель главной роли в сериале "Королева игры", в следующем ключе высказался о своей работе в данном проекте: "С моим героем Сергеем у нас много общего. Но не в плане того, что я кому-то мечтал отомстить, просто у каждого человека были подобные ситуации в личной жизни. Самое главное, что я понимаю своего героя. Я знаю, почему он хочет поступить именно так в тех или иных условиях. Я думаю, что при определенных обстоятельствах я бы действовал как мой герой Сергей".В сериале 28 серий, что означает долгоиграющую составляющую сюжета. Каждая серия длится 52 минуты. Однако на "Первом канале" сообщили, что будет показ 32 серий. Многие решили, что было снято продолжение сериала. Но нет. Все дело в том, что будет показана расширенная версия сериала, в которой как раз 32 серии. На текущий момент можно констатировать, что второго сезона "Королевы игры" не будет, хотя зрители так его ждали. Все дело в том, что первый сезон закончился очень печально.Смотреть сериал "Королева игры" можно на Первом канале в будние дни. Ежели у кого-то отсутствует такая возможность, то можно воспользоваться официальном сайте канала, где представлена возможность смотреть сериал онлайн.

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