Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 06.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас





Актуальные новости с телепроекта "Дом-2" передают информацию о большом количестве событий из жизни его участников. В частности, на сегодня, 6 августа, выделяются следующие моменты: Елизавета Триандафилиди "опустилась" в глазах телезрителей. Мария Кохно готова на многое, чтобы остаться на проекте. Захар Саленко высказался о причинах ссор с Лерой Фрост.Проектная история Марии Кохно складывается не совсем удачно. Так, девушке до сих пор не удалось найти себе подходящего молодого человека, с которым она могла бы построить отношения. Тем не менее, несмотря на неосуществленную идею, Маша не готова покидать Периметр ни при каких обстоятельствах. Тем не менее, несколько дней назад блондинка едва не ушла из реалити-шоу. Тогда перед коллективом стоял выбор: Кохно или Ирина Михайловна. К счастью для более юной претендентки на вылет, выбор коллектива пал на Донцову-старшую. Впрочем, неделя оказалась довольным малым сроком, чтобы как-то переломить ситуацию. Сама Маша, что, впрочем, неудивительно, и на этот раз оказалась не готова отправиться за ворота. Более того, в ходе испытания, устроенного ведущими в студии городских квартир, Кохно согласилась на любые отношения и любого мужчину, лишь бы столь бесславно не уходить из «Дома-2».К сожалению, довольно часто участники реалити-шоу портят свою репутацию в глазах миллионов поклонников телепроекта ради сомнительной выгоды и рейтингов в «Доме-2». Не стала исключением из этого правила и Лиза Триандафилиди, успевшая за свою довольно короткую проектную историю отметиться некоторыми скандальными поступками. Настоящим шоком для поклонников реалити-шоу стало «волшебство» Елизаветы с Вальтером Соломенцевым. Более того, поклонники таланта девушки искренне понадеялись, что благодаря отношениям с Алексеем Чайчиц ей удастся «смыть позор», а окружающие забудут о ее легкодоступности. Однако теперь, когда Триандафилиди закрутила роман с Романом Гриценко, телезрители пребывают в настоящем ужасе и больше не могут молчать. По мнению многих Лиза опустилась ниже плинтуса, а ее родителям и дочери будет стыдно смотреть на подобное поведение окончательно опозоренной девушки.Еще несколько недель назад мало кто из поклонников реалити-шоу мог представить, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, являющиеся одними из самых известных и рейтинговых участников телестройки, могут так быстро уйти из «Дома 2», причем, случилось это по рядовой причине – драке, из-за которой в последнее время редко кого выгоняли. В настоящее время, пока зрители гадают, стоит ли ожидать возвращения супругов в ближайшее время, сами ребята, по всей видимости, наслаждаются жизнью без телекамер и обществом друг друга. Более того, пара смогла не только снять квартиру в Москве, но и подыскать работу. А теперь стало окончательно понятно, что уход действительно пошел экс-участникам «Дома-2» на пользу. По крайней мере, судя по фото, покинув проект, Рапунцель стала выглядеть не только счастливой и умиротворенной, но и заметно похорошевшей. Да и Дима мало похож на психа, каким он был на «Доме-2».Захар Саленко высказался о причинах ссор с Лерой Фрост. "Меня беспокоит то, как Лера себя ведет под воздействием алкоголя. Её несет, она не подбирает выражения в мой адрес. У нас большинство проблем из-за «зеленого змея», Лере вообще пить нельзя! Я не знаю, что с этим делать! Если она не научится контролировать свое поведение и отвечать за свои поступки, в каком бы она не была состоянии, то ни к чему хорошему это не приведет, и мы рано или поздно расстанемся!" - поведал парень.

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