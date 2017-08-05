Продюсер Яна Рудковская похвасталась горячим лысым другом, который появился у нее совсем недавно. Необычного товарища зовут Аватар.
Яна Рудковская опубликовала в своем микроблое в Instagram фотографию нового друга ее семейства - кота по имени Аватар. Под снимком звезда сообщила, мол, вот решила завести такого, он всегда добрый и горячий, а еще его хочется накормить. Пользователи удивились выбору звезды и забросали Яну Рудковскую вопросами. Никто из фолловеров не смог определить дивную породу животного, а также цену, его рацион и поведение. Больше всего поклонников волновало, не будет ли новый член семьи устраивать сцены ревности по отношению к ребенку.
Стоит отметить, что данная публикация Яны Рудковской фактически разделила ее дружных поклонников на две группы. Одни пришли в восторг от Аватара, другие заявили, что худшего и более страшного животного в жизни не видели. Ранее Яна Рудковская похвасталась отдыхом в Сардинии.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/263086-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.