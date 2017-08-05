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Рудковская похвасталась горячим лысым другом

Продюсер Яна Рудковская похвасталась горячим лысым другом, который появился у нее совсем недавно. Необычного товарища зовут Аватар.


Рудковская похвасталась горячим лысым другом


Яна Рудковская опубликовала в своем микроблое в Instagram фотографию нового друга ее семейства - кота по имени Аватар. Под снимком звезда сообщила, мол, вот решила завести такого, он всегда добрый и горячий, а еще его хочется накормить. Пользователи удивились выбору звезды и забросали Яну Рудковскую вопросами. Никто из фолловеров не смог определить дивную породу животного, а также цену, его рацион и поведение. Больше всего поклонников волновало, не будет ли новый член семьи устраивать сцены ревности по отношению к ребенку.


Рудковская похвасталась горячим лысым другом


Стоит отметить, что данная публикация Яны Рудковской фактически разделила ее дружных поклонников на две группы. Одни пришли в восторг от Аватара, другие заявили, что худшего и более страшного животного в жизни не видели.
Ранее Яна Рудковская похвасталась отдыхом в Сардинии.


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