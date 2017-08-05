Новости шоу-бизнеса сегодня, 05.08.2017: личная жизнь звезд России, новости часа, 5 августа

















В российском сегменте шоу-бизнеса происходит большое количество событий, за которыми интересно наблюдать поклонникам звезд. В частности, на сегодня, 5 августа, выделяются следующие новости: Ольга Бузова высказалась откровенно о звонках бывшему мужу. Гоша Куценко удивил поклонников загаром. Анна Хилькевич опровергла многочисленные слухи о разводе с супругом.Известная телеведущая и певица Ольга Бузова накануне посетила Лас-Вегас, где успела поиграть в казино, а после отправилась в Лос-Анджелес. Бузова с удовольствием знакомится с местными достопримечательностями, набираясь впечатлений. При этом Ольга не скупится на фото и видео с поездки в своем Instagram. Девушка балует подписчиков яркими кадрами и откровениями. Так, певица откровенно написала о том, что испытывала желание позвонить экс-возлюбленному Дмитрию Тарасову, но сдержала себя. Поклонники артистки поддержали ее в комментариях и посоветовали не думать об отношениях, которые ушли в прошлое."Пора уже не думать о бывшем, который не стоит этих слов", "Прошлое на то и прошлое", "Он не испортил тебе жизнь, а освободил место для того, с кем ты будешь счастлива!", "Ты большая умница! Иди вперед и не оглядывайся", - прокомментировали фолловеры пост Бузовой. Находясь в Лос-Анджелесе, телезвезда встретила свою подругу и коллегу по творческому цеху Викторию Боню, о которой отозвалась в очень хорошем стиле.Прославленный актер Гоша Куценко рекомендует девушкам снимать купальники во время принятия солнечных ванн. Совет сопровождает фотография актера, опубликованная в Инстаграм, на которой видно, что лицо и шея Гоши очень сильно обгорели на солнце. Куценко «загорел» прям под кепку. Подписчики звезды сразу же пожалели бедного артиста и посоветовали ему срочно воспользоваться специальными средствами для лечения солнечных ожогов. Ожог Куценко заработал на съемочной площадке на Воробьевых горах, где он работал над новым видеоклипом. Похоже, что длительные съемки на солнце стали виновником такого вот загара мужчины.Стоит отметить, что и сами подписчики Гоши отличились чувством юмора. Многие в ответ на совет артиста о купальниках, посоветовали Куценко в следующий раз снимать футболку и кепку, чтобы загар получился ровным. Пока он лечит ожоги, фанаты с нетерпением ждут официальной премьеры видеоклипа. Особо не терпится тем девушкам, которые по приглашению Гоши пришли поучаствовать в съемках, а желающих попасть в клип оказалось очень много.Популярная актриса из сериала «Универ» Анна Хилькевич дала свои комментарии на вопросы о разводе. В социальных сетях ходят слухи о разводе прекрасной пары. Но поклонники сами могут убедиться, нет, и не будет никакого развода. Счастливые фотографии доченьки и родителей каждый день появляются на просторах интернета. Все началось с фотографии, где Анна Хилькевич держит малышку на руках, а подписью для фото стала фраза актрисы «в ожидании папы». Актриса поспешила опровергнуть эту информацию, которую по ее словам, распространяют недоброжелатели.Актриса просто постила фотографии с отдыха во Франции, куда поехала с дочкой. Мужа в этот момент не было, а злые языки уже сделали свои выводы. После Франции актриса отправилась в Хорватию, где тоже проводит отпуск без мужа. Подписчики Instagram сразу же подумали о проблемах в семье Хилькевич. Поклонникам Анна советует меньше читать комментарии злых людей, а верить только тому, что пишет звезда сериала сама.

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