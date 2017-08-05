Малахов уходит с Первого канала: новости на сегодня, 05.08.2017





Очень неожиданной новостью стало известие о том, что Андрей Малахов, который напрямую ассоциируется с программой "Пусть говорят", уходит с Первого канала. По-крайней мере, такую информацию распространили осведомленные источники. Сам же шоумен предпочитает пока отмалчиваться.Накануне в прессе появилось множество версий о том, почему Малахов может покинуть телешоу. Сейчас же самой обсуждаемой является та, что связана с политикой. Поговаривают, что еще в мае 2017 года между Андреем и руководством канала возник конфликт. Причиной послужило решение добавить в "Пусть говорят" больше политических тем. В частности, речь идет о выпусках про Путина и экс-депутата Госдумы Денисе Вороненкове.Несмотря на то, что Малахов был категорически против данных изменений - он все-таки отснял выпуски, но затем поставил свои условия. На условиях анонимности осведомленные источники поясняют, что конфликтная ситуация возникла после того, как в мае на Первый канал вернулась продюсер Наталья Никонова. С ее приходом на программе начали появляться политические темы, что вызвало недовольство у ведущего ток-шоу. "Никонова вернулась на Первый, чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами", - заявил один из источников.После этого начали выходили программы об Оливере Стоуне и его фильме о Владимире Путине, кроме того, два выпуска были посвящены убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве.Напомним, 31 июля стало известно, что Андрей Малахов больше не будет вести шоу "Пусть говорят" и перейдет с Первого канала на "Россию 1". Уход Малахова стал следствием конфликтной ситуации, сложившейся внутри команды шоу. Сам Малахов пока никак не комментировал ситуацию.Андрей Малахов начал работу на телевидении еще во время учебы на факультете журналистики МГУ - с 1992 года он готовил сюжеты для передачи "Воскресенье с Сергеем Алексеевым". В 1995 году Малахов окончил журфак с красным дипломом, после чего работал штатным редактором международной информации программы "Утро", а также автором и ведущим рубрики "Стиль".После работы в дирекции информационных программ "Первого канала" в 2001 году Малахов становится ведущим ток-шоу "Большая стирка". Программа просуществовала три года, затем ее сменил проект "Пять вечеров". С 2005 года Малахов является бессменным ведущим шоу "Пусть говорят".Согласно информации на официальном сайте ведущего, за годы работы в Останкино Малахов был награжден более чем 550 премиями в области шоу-бизнеса.В рейтинге 50 российских звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes за 2017 год Малахов занял 30-е место. В рейтинге учитывались доходы за год, внимание СМИ и интерес аудитории в интернете.

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