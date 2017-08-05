Дима Билан сегодня, 5 августа, последние новости 2017: состояние здоровья артиста





Вокруг самочувствия знаменитого российского исполнителя Димы Билана едва ли не складываются легенды. Всему виной некоторые злоумышленники, которые распространили по сети интернет слухи о резком ухудшении состояния здоровья прославленного певца. Поклонникам ничего иного не оставалось, как молиться за выздоровление Билана, а также пытаться узнать детали.Несмотря на тот факт, что под собой данные сообщения не имели официальной основе, взволнованности поклонников Димы Билана не было предела. Люди встревожились информацией о том, что исполнителю требуется помощь медиков, а особенно сильно они разволновались после появления данных о надобности проведения операции.Правда, вскоре стало ясно, что ничего общего с действительностью подобного рода информация не имеет. Вскоре прокомментировал слухи о своей болезни и сам Билан. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо и за помощью к врачам в последнее время не обращался.Таким образом, кажется, что поклонники Димы Билана должны перевести дух и успокоиться, так как самая негативная информация о его самочувствии не подтвердилась, так как на самом деле артист полон сил для новых творческих свершений.Из интересных особенностей недавнего африканского отдыха исполнителя бросается в глаза то обстоятельство, что Дима вновь сбрил полностью волосы на своей голове. Он представил фотографию в кепке, на которой заметно, что артист лишился волосяного покрова. Поклонники сделали вывод, что отныне исполнитель часто будет сбривать волосы.

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