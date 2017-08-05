Андрей Малахов уходит с Первого канала: последние новости на сегодня, 5 августа





Абсолютно неожиданной новостью стало известие о том, что Андрей Малахов, который напрямую ассоциируется с программой "Пусть говорят", уходит с Первого канала. По-крайней мере, такую информацию распространили осведомленные источники. Сам же шоумен предпочитает пока отмалчиваться.Накануне в прессе появилось множество версий о том, почему Малахов может покинуть телешоу. Сейчас же самой обсуждаемой является та, что связана с политикой. Поговаривают, что еще в мае 2017 года между Андреем и руководством канала возник конфликт. Причиной послужило решение добавить в "Пусть говорят" больше политических тем. В частности, речь идет о выпусках про Путина и экс-депутата Госдумы Денисе Вороненкове.Несмотря на то, что Малахов был категорически против данных изменений - он все-таки отснял выпуски, но затем поставил свои условия. На условиях анонимности осведомленные источники поясняют, что конфликтная ситуация возникла после того, как в мае на Первый канал вернулась продюсер Наталья Никонова. С ее приходом на программе начали появляться политические темы, что вызвало недовольство у ведущего ток-шоу. "Никонова вернулась на Первый, чтобы перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами", - заявил один из источников.После этого начали выходили программы об Оливере Стоуне и его фильме о Владимире Путине, кроме того, два выпуска были посвящены убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве.Источник на Первом канале сказал, что уход Малахова связан с внутренним конфликтом на шоу "Пусть говорят". Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назначил нового продюсера, которая работала в "Пусть говорят" 9 лет назад."Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи", - объяснил он.Часть сотрудников шоу "Пусть говорят" переходят работать в программу "Прямой эфир" на "России-1", говорят собеседники издания. Состав программы меняют, поскольку нынешний ведущий "Прямого эфира" Борис Корчевников в конце лета перейдет работать на православный канал "Спас".Напомним, что по данным "Форбс", Малахов находится на 30 месте в списке самых богатых отечественных звезд шоу-бизнеса, зарабатывая 1,2 миллиона долларов в год. Заметим, государственный телеканал "Россия" вряд ли сможет ему платить такие деньги.

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