"Королева игры", сколько серий: описание сериала на Первом





На «Первом канале» вышел сериал «Королева игры». Сериал снят в 2014 году, но показ на телеканале решили сделать лишь в 2017 году. Картина полюбилась телезрителям. Актеры и роли сериала «Королева игры», сколько серий, сюжет и описание серий - расскажем подробности.Сколько серий в сериале «Королева игры»? Этот вопрос сейчас широко интересует огромную аудиторию из числа телезрителей. Всего в сериале 28 серий. Но на «Первом канале» сообщили, что будет показ 32 серий. Многие решили, что было снято продолжение сериала. Но нет. Все дело в том, что будет показана расширенная версия сериала, в которой как раз 32 серии. На текущий момент можно констатировать, что второго сезона «Королевы игры» не будет, хотя зрители так его ждали. Все дело в том, что первый сезон закончился очень печально.Главный герой традиционно пытается отомстить за своего любимого отца, но жизнь вносит свои корректировки. Как он справиться с ними и сможет ли довести свое дело до конца?Вновь есть герой и есть его чувство мести к врагу отца, но в жизни не все так просто и она конечно частенько вносит свои поправки в планы. Уже стало традиционно, что отомстить врагу главному герою мешают обычные человеческие чувства, а именно - любовь.В сюжете перед зрителем разворачивается жизнь двух человек - Николая и Павла. Их совместное управление крутым отелем заканчивается плохо - Николай просто перетягивает одеяло на себя и оставляет экс-коллегу и лучшего друга, как в народе говорят, с носом.Сын Павла двадцать лет после гибели отца вынашивает план мести. Он находит прекрасный способ отомстить изощренно: он соблазняет дочь врага - Анну. Но главный герой сам того не замечая влюбляется в свою жертву для мести. Перед героем встает сложный выбор: пойти по пути мести или встать на сторону любви.Музыку к "Королеве игры" написал Игорь Николаев. На главную музыкальную тему фильма, песню "Линия жизни", снят клип с кадрами из сериала.В сериале 32 серии, что означает долгоиграющую составляющую сюжета. Каждая серия длится 52 минуты.Смотреть сериал "Королева игры" можно на Первом канале в будние дни. Ежели у кого-то отсутствует такая возможность, то можно воспользоваться официальном сайте канала, где представлена возможность смотреть сериал онлайн.

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