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Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 05.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас


Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 05.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас
Последние новости с телепроекта "Дом-2", которые актуальны на сегодняшний день, 5 августа 2017 года, сообщают о следующей череде событий: стали известны лидеры голосования в конкурсе "Любовь года". Марина Тристановна планирует принять участие в новом проекте на канале "Семья". Катя Жужа с дочерью совершенно неожиданно отправилась в Дубаи.

Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 05.08.2017:

1. Пара Никита Кузнецова и Дарина Маркина посетила жилой комплекс "Май", где осмотрела призовую квартиру. Поклонники сейчас гадают - победитель уже известен, либо же молодые люди попросту пиарились.

2. Как не трудно догадаться, лидерами в конкурсе "Любовь года" являются Дарина Маркина и Никита Кузнецов. А вот замыкают список Олеся Лисовская и Вальтер Соломенцев.

3. Сергей Захарьяш заявил, что сведения о прошлом Лилии Четрару, опубликованные в журнале "Дом-2" ложь.

4. Катя Жужа с дочерью внезапно отправилась в Дубаи, в аэропорту ее провожал бывший участник Олег Майями. Все-таки возобновился прежний роман? Олег утверждает, что просто подвез бывшую девушку в аэропорт.

5. Марина Тристановна намерена принять участие в новом проекте на канале Семья. После декрета Таты она явно не вернется на телепроект дом 2? Или нахождение детей все-таки запретили и не явится вся семья Блюменкранцев?


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