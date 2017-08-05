Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 05.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас





Последние новости с телепроекта "Дом-2", которые актуальны на сегодняшний день, 5 августа 2017 года, сообщают о следующей череде событий: стали известны лидеры голосования в конкурсе "Любовь года". Марина Тристановна планирует принять участие в новом проекте на канале "Семья". Катя Жужа с дочерью совершенно неожиданно отправилась в Дубаи.Пара Никита Кузнецова и Дарина Маркина посетила жилой комплекс "Май", где осмотрела призовую квартиру. Поклонники сейчас гадают - победитель уже известен, либо же молодые люди попросту пиарились.Как не трудно догадаться, лидерами в конкурсе "Любовь года" являются Дарина Маркина и Никита Кузнецов. А вот замыкают список Олеся Лисовская и Вальтер Соломенцев.Сергей Захарьяш заявил, что сведения о прошлом Лилии Четрару, опубликованные в журнале "Дом-2" ложь.Катя Жужа с дочерью внезапно отправилась в Дубаи, в аэропорту ее провожал бывший участник Олег Майями. Все-таки возобновился прежний роман? Олег утверждает, что просто подвез бывшую девушку в аэропорт.Марина Тристановна намерена принять участие в новом проекте на канале Семья. После декрета Таты она явно не вернется на телепроект дом 2? Или нахождение детей все-таки запретили и не явится вся семья Блюменкранцев?

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