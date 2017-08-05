“Дом-2”: Бывший избранник Элины Камирен рассказал об ее ринопластике





Недавно Камирен сделала ринопластику, но решила не афишировать это событие. А вот отец ее ребенка Александр Задойнов поделился этой информации и рассказал, о чем говорили звезды “Дома-2” во время последней встречи.”, - отметил Задойнов.

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