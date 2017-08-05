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“Дом-2”: Бывший избранник Элины Камирен рассказал об ее ринопластике

Бывший избранник участницы “Дома-2” Элины Камирен рассказал об ее ринопластике. Александр Задойнов также поведал о том, как относился к пластическим операциям когда еще пара была вместе.


“Дом-2”: Бывший избранник Элины Камирен рассказал об ее ринопластике


Недавно Камирен сделала ринопластику, но решила не афишировать это событие. А вот отец ее ребенка Александр Задойнов поделился этой информации и рассказал, о чем говорили звезды “Дома-2” во время последней встречи.

“Приезжал в Москву и встречался с Элиной дома. Поговорили, решили вопросы с алиментами ребенку. Я отдал уже половину и привез Александре подарки. У нас нет злости друг на друга, хотя месяца 2 назад было недопонимание. Кстати, выглядит Элина замечательно. Стеснялась, правда, показывать после ринопластики лицо из-за отека. Мы когда еще были семьей, пытался ее остановить, выступал против пластической хирургии. Но ей это нравится, а сейчас для меня важно, чтобы взаимоотношения были без ругани и обид”, - отметил Задойнов.


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