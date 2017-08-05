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Лариса Гузеева рассказала, что Малахова «уже рвут на части»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева после ухода Андрея Малахова с Первого канала решила поддержать коллегу по цеху теплыми словами. Она назвала шоумена добрым и неравнодушным парнем.


Лариса Гузеева рассказала, что Малахова «уже рвут на части»


На своей странице в социальных сетях Мария Арбатова, российская писательница, написала, что уход Андрея Малахова стал для нее неожиданным поворотом, поэтому подменять его кем-то другим – «идиотизм», сравнив это с подменой национальной идеи.
Чтобы поддержать мысль писательницы и любимого телеведущего, актриса Лариса Гузеева отметила, что бывший сотрудник Первого канала и любимец публики является профессионалом своего дела. «Согласна с тобой, но его уже начали рвать на части», ― написала в комментарии ведущая.
Несмотря на поддержку многих телезрителей и российских звезд бессменного ведущего программы «Пусть говорят», нашлись и те, кто возразил Арбатовой, добавив, что на телеканале «Россия» Малахову будет не хуже, к тому же незаменимых ведущих не бывает.


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