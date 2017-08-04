Трёхлетняя дочь Максима Галкина научила его пользоваться песочным скрабом

Трёхлетняя дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина показала своему отцу, как правильно пользоваться песочным «скрабом». Видеоролик с отдыха на берегу моря шоумен опубликовал в Instagram.
На видеокадрах маленькая леди грациозно посыпает себя песком, её движения происходят в такт ритма звучащей песни. На вопрос Максима Галкина, под музыку ли она наносит на ножки «средство по уходу за кожей», трёхлетняя Лиза ответила отрицательно. Поклонники в комментариях Instagram удивились ответу малышки и сделали вывод, что у неё врождённые музыкальные задатки. Это и не удивительно, учитывая то, кем являются родители Елизаветы.
Подписчики Instagram уже заметили незаурядную артистичность дочери Галкина на видеоролике, где телеведущий разговаривает с детьми, имитируя голос Малышевой.
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