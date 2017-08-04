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Актриса Настасья Самбурская развлеклась с резиновой куклой в новом шоу

Актриса Настасья Самбурская развлеклась с резиновой куклой во время съемок нового шоу на ТНТ. Увидеть передачу с участием звезды можно будет 10 августа.


По условиям шоу ведущий дядя Витя может задавать гостям неудобные вопросы заставляя их смутиться. Все это в обмен на денежное вознаграждение. Во время первых съемок шоу ведущий обратил внимание на вокальные данные звезды заявив, что мужчины хотят от Самбурской только одного, чтобы она окончательно прекратила петь. Такое высказывание не обидело актрису.

В какой-то момент в студию вынесли резиновую куклу с лицом певицы, но это звезду не смутило. Она взяла ее в руки и принялась с ней играть. Такое поведение удивило циничного ведущего, который был готов на все, чтобы смутить звезду.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262597-news.html
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