Андрей Малахов уходит с Первого канала: телеведущей не будет больше вести "Пусть говорят"

Популярный телеведущий Андрей Малахов, который на Первом канале вот уже несколько лет успешно ведет программу "Пусть говорят", уходит с первой кнопки пульта. Такие сообщения появились в прессе накануне, но под собой они не имели официальных оснований. По-крайней мере, сам Андрей молчит.
В этих информационных сообщениях уточнялось, что новым местом работы Малахова может стать телеканал "Россия 1" (ВГТРК). Такую позицию высказал осведомленный источник, пожелавший остаться инкогнито. Это спровоцировало большую волну слухов в интернете. До сих пор социальные сети бурлят по этому поводу.
Источник на Первом канале сказал, что уход Малахова связан с внутренним конфликтом на шоу "Пусть говорят". Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назначил нового продюсера, которая работала в "Пусть говорят" 9 лет назад.
До сих пор Андрей Малахов молчал и никак не комментировал свой уход с Первого канала на "Россию 1". Молчание длилось недолго, и шоумен все же намекнул своим поклонникам. На днях ведущий записал красноречивую "историю" в Instagram, которая продержалась несколько часов и исчезла.
В распоряжении репортеров оказалась интригующая публикация Малахова. Она содержит фрагмент статьи из газеты "Ведомости" за 1 августа, где говорится о том, что компетентный руководитель должен уметь предотвращать выгорание работников и улучшать настрой коллектива. Далее телеведущий оставил подпись: "Босс-молокосос".
Стоит отметить, что так называется недавний мультик, но если вспомнить детали сплетен о причинах ухода Малахова, то многочисленные сообщения о том, что ведущий не смог найти общий язык с новым продюсером, которая решила переформатировать "Пусть говорят", становится ясно, на что намекнул Андрей.
Как известно из окружения телезвезды, после участия в фестивале «Жара» он отправился в Женеву. Позже его видели в шортах в аэропорту «Шереметьево. Об это сообщил политолог Андрей Миронов, который видел Малахова у стойки регистрации, сделав вывод, что тот отправляется загорать. Из отпуска в Москву ведущий долен вернуться 10 августа.
Ходят слухи, что возможной причиной ухода Андрея Малахова стал конфликт с руководством «Первого канала», которое решило добавить в ток-шоу «Пусть говорят» немного политики. Однако, возможно, разногласия возникли по какому-то иному поводу.
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