Андрей Малахов уходит с Первого канала: телеведущей не будет больше вести "Пусть говорят"





Популярный телеведущий Андрей Малахов, который на Первом канале вот уже несколько лет успешно ведет программу "Пусть говорят", уходит с первой кнопки пульта. Такие сообщения появились в прессе накануне, но под собой они не имели официальных оснований. По-крайней мере, сам Андрей молчит.В этих информационных сообщениях уточнялось, что новым местом работы Малахова может стать телеканал "Россия 1" (ВГТРК). Такую позицию высказал осведомленный источник, пожелавший остаться инкогнито. Это спровоцировало большую волну слухов в интернете. До сих пор социальные сети бурлят по этому поводу.Источник на Первом канале сказал, что уход Малахова связан с внутренним конфликтом на шоу "Пусть говорят". Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назначил нового продюсера, которая работала в "Пусть говорят" 9 лет назад.До сих пор Андрей Малахов молчал и никак не комментировал свой уход с Первого канала на "Россию 1". Молчание длилось недолго, и шоумен все же намекнул своим поклонникам. На днях ведущий записал красноречивую "историю" в Instagram, которая продержалась несколько часов и исчезла.В распоряжении репортеров оказалась интригующая публикация Малахова. Она содержит фрагмент статьи из газеты "Ведомости" за 1 августа, где говорится о том, что компетентный руководитель должен уметь предотвращать выгорание работников и улучшать настрой коллектива. Далее телеведущий оставил подпись: "Босс-молокосос".Стоит отметить, что так называется недавний мультик, но если вспомнить детали сплетен о причинах ухода Малахова, то многочисленные сообщения о том, что ведущий не смог найти общий язык с новым продюсером, которая решила переформатировать "Пусть говорят", становится ясно, на что намекнул Андрей.Как известно из окружения телезвезды, после участия в фестивале «Жара» он отправился в Женеву. Позже его видели в шортах в аэропорту «Шереметьево. Об это сообщил политолог Андрей Миронов, который видел Малахова у стойки регистрации, сделав вывод, что тот отправляется загорать. Из отпуска в Москву ведущий долен вернуться 10 августа.Ходят слухи, что возможной причиной ухода Андрея Малахова стал конфликт с руководством «Первого канала», которое решило добавить в ток-шоу «Пусть говорят» немного политики. Однако, возможно, разногласия возникли по какому-то иному поводу.

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