Дана Борисова сегодня, последние новости 2017: состояние здоровья телеведущей на 4 августа





За телеведущей Даной Борисовой без устали следит огромная армия ее поклонников. Повышенное внимание стало проявляться после того, как в интернете появилась информация о наркозависимости девушки. Многие были в шоке, но после откровенного признания Борисовой осознали всю тяжесть проблемы.Некоторое время назад телеведущая Дана Борисова, которая уже на протяжении нескольких месяцев находится в Таиланде, где проходит реабилитацию, сообщила о финансовых проблемах.Дана сетовала на то, то у нее есть кредит за квартиру, а платить ей нечем, так как она осталась без работы. Но на днях Борисова поделилась радостной новостью о том, что осталось выплатить лишь небольшую сумму.«Я разговаривала с доченькой, мой кредит закрыт, слухи о моих финансовых проблемах сильно преувеличены. Все будет хорошо, верьте в это», - поведала телеведущая.Дана надеется на то, что теперь ее жизнь налаживается, а проблемы с наркотиками остались далеко позади.Напомним, в конце апреля в эфире шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" мать объявила о том, что ее дочь ведущая Дана Борисова на протяжении нескольких лет нарко- и алкозависима. Екатерина Ивановна обратилась за помощью к телевизионщикам и друзьям Даны, чтобы спасти известную блондинку от пагубных пристрастий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262445-news.html