Свадьба Преснякова и Красновой: биография Алены Красновой, кто ее родители





В социальных сетях люди вновь и вновь продолжают обсуждать грандиозную свадьбу Никиты Преснякова и Алены Красновой, которая состоялась 27 июля 2017 года. Пользователей поразил свадебный танец внука Аллы Пугачевой и его теперь уже жены - молодожены исполнили очень эффектный акробатический номер в воздухе, что стало неожиданностью для всех.На торжество певица выбрала белоснежное платье ниже колена и белые ботики. Наряд великолепно гармонировал с загаром артистки - ради значимого события в жизни внука Пугачева прервала отдых в Юрмале и специально приехала в подмосковный поселок Жаворонки, где проходило свадебное торжество.Бабушка жениха Алла Пугачева прибыла на свадьбу вместе с супругом Максимом Галкиным. Вечерний туалет Примадонны ничуть не уступал по красоте платью невесты. Кристина Орбакайте остановила выбор на длинном платье персикового цвета, подчеркивающем фигуру. Дочь Пугачевой больше походила на подружку невесты.Алена Краснова рассказала журналистам, что самый удачный подарок на свадьбу - "конверт с хрустящими купюрами". Однако весьма оригинален оказался презент певца Дмитрия Колдуна: на территорию замка въехал черный мотоцикл, управляемый Никитой.Самый волнительный момент ждал гостей почти в самом конце торжества. Под цветочным куполом влюбленные исполнили свой первый танец - под песню любимой группы Никиты Linkin Park, солист которой трагически скончался неделю назад. К слову, Пресняков даже сделал татуировку на ноге в память о Честере Беннингтоне.Имя Алены Красновой, юной москвички, появилось в прессе после известия о ее романе с внуком Аллы Пугачевой, Никитой Пресняковым.О девушке известно не так много. Алена Краснова появилась на свет в 1997 году в женский праздник. В соцсетях говорят о том, что москвичка принадлежит к так называемой "золотой молодежи". Она дочь очень состоятельных родителей. У Красновой есть две сестры. Одна из них старше Алены на 4 года, вторая младше на 13 лет.Алена Краснова получала среднее образование в нескольких московских школах и престижном лицее "Ковчег-XXI", который расположен на Северо-Западе столицы.После окончания школы в 2015 году девушка Никиты Преснякова стала студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Хотя до поступления Алена поделилась в соцсетях, что родители собирались отправить ее в Англию, планируя, что именно там она будет получать высшее образование. Но Краснова решила остаться в России, потому что, по ее словам, "не была морально подготовлена уезжать".Об увлечениях Алены Красновой известно, что их несколько. Она занималась гимнастикой и танцами в одной из школ "Тодеса" Аллы Духовой. Кроме того, девушка имеет музыкальное образование. А еще любит хоккей.

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