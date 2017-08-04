Исполнительница Наталья Штурм полностью оголилась на пляже в Болгарии. Звезда прикрыла все места, где должен был купальник, овощами.
Уже второй день Штурм публикует обнаженные снимки, на которых запечатлена с болгарским перцем. Подписчики не могут разгадать секрет такой особой любви к этим овощам, но, скорее всего, это просто был первый попавшийся реквизит.
Сегодня Наталья Штурм опубликовала очередной снимок из фотосессии. В этот раз исполнительница полностью оголилась, продемонстрировав фанатам все прелести своего тела. Но, предполагая, что в комментариях найдутся “хейтеры”, звезда предусмотрительно запретила комментарии к публикации.
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