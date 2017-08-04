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Племянник Максима Галкина в армии похудел на 25 кг

Племянник Максима Галкина ушел в армию и сбросил за полгода 25 кг. Об успехах родственника знаменитость рассказал на своей странице в Instagram.


В микроблоге Максима Галкина появилось фото солдата. Как сообщил юморист, на снимке запечатлен его племянник Никита. Он служит в армии, и Максим Галкин гордится своим родственником и тем, что он с декабря сбросил 25 кг. К восторгу шоумена присоединились и его многочисленные поклонники. Фоллловеры отметили, что, скорее всего у молодого человека была возможность не пойти в армию, однако он не испугался трудностей, а поскольку, судя по снимку, он уже младший сержант, вероятно служба идет хорошо.


Подписчики Максима Галкина сошлись во мнении, что армия это школа для мужчин и в ней из мальчика могут сделать настоящего героя за три дня.
Ранее Максим Галкин впервые привел своих детей на собственный концерт.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262397-news.html
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