Племянник Максима Галкина в армии похудел на 25 кг

Племянник Максима Галкина ушел в армию и сбросил за полгода 25 кг. Об успехах родственника знаменитость рассказал на своей странице в Instagram.
В микроблоге Максима Галкина появилось фото солдата. Как сообщил юморист, на снимке запечатлен его племянник Никита. Он служит в армии, и Максим Галкин гордится своим родственником и тем, что он с декабря сбросил 25 кг. К восторгу шоумена присоединились и его многочисленные поклонники. Фоллловеры отметили, что, скорее всего у молодого человека была возможность не пойти в армию, однако он не испугался трудностей, а поскольку, судя по снимку, он уже младший сержант, вероятно служба идет хорошо.
Подписчики Максима Галкина сошлись во мнении, что армия это школа для мужчин и в ней из мальчика могут сделать настоящего героя за три дня. Ранее Максим Галкин впервые привел своих детей на собственный концерт.
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