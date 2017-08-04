Дима Билан сегодня, 4 августа 2017 года: последние новости о состоянии здоровья певца





Самочувствие прославленного певца Димы Билана вызывает вопросы у поклонников вот уже несколько месяцев подряд. Люди, перепуганные сообщениями в социальных сетях о том, что исполнителю требуется срочная медицинская помощь, пытаются разными путями узнать правду. Они задаются вопросами: что же случилось с Димой Биланом, правда ли, что певец серьезно болен?До какого-то момента в информационном пространстве отсутствовала четкая реакция со стороны самого Димы Билана на подобные сообщения и вопросы, но спустя некоторое время артист все-таки решил пролить правду на свое самочувствие. Он в категоричной манере опроверг информацию об ухудшении своего самочувствия. Вместе с этим Дима выразил непонимание по поводу того, что кто-то целенаправленно с помощью интернета распространил заведомо ложные данные, введя поклонников в ступор.Относительно недавно случилось очередное развитие ситуации, связанной со слухами о проблемах со здоровьем у артиста. 35-летний Дима Билан оказался крайне возмущен поведением отдельных блогеров, которые с помощью интернета распространяют лживую информацию о его тяжелом состоянии, некой болезни и даже смерти. В очередной раз поводом для подобных обсуждений оказалась поезда Димы в Африку.Интернет-блогеры сообщили о том, что больной Билан отправился на другой континент с одной единственной целью - попытаться излечиться с помощью традиционной африканской медицины. Судя по всему, интернет-мыслителей на такие выводы натолкнули фото исполнителя в "Инстаграм": Билан надел бейсболку на белую шапку, которая очень похожа на повязку из бинтов на голове. Да и белую рубашку легко спутать с медицинским халатом.На самом же деле в Африку Дима Билан отправился с той целью, чтобы набраться сил перед новыми творческими свершениями, а именно серией концертов. Новые впечатления артисту сейчас будут к месту.Судя по свежим записям исполнителя, он много времени уделяет творчеству. Гастроли и запись новых композиций является неотъемлемой частью жизни Димы Билана.

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