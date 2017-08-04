Новороссия сегодня, 04.08.2017: последние новости, сводки ополчения Донбасса на сегодня, 4 августа, ситуация в ДНР и ЛНР сейчас

Несмотря на многочисленные громогласные заявления со стороны Киева о том, что минские соглашения следует соблюдать, на практике наблюдается обратная ситуация. Ведь обстрелы и откровенные провокации, к которым прибегают украинские силовики, являются неотъемлемой частью жизнь людей в Донбассе. Каждый новый день это лишний раз подтверждает.Последние новости Новороссии сегодня, 04.08.2017
Самые свежие данные свидетельствуют о том, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе крупнокалиберную артиллерию. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.
По данным разведки ДНР, украинские силовики перебросили в район Константиновки двадцать самоходных артиллерийских установок «Акация» и буксируемых гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра. Кроме того, в районе Дзержинска под Горловкой украинские силовики разместили шесть танков.
Он также добавил, что за минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по прифронтовым районам ДНР 400 снарядов и мин.
Верховный суд ДНР приговорил к 18 годам лишения свободы украинского диверсанта, арестованного ранее по обвинению в шпионаже и похищении военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики.
«Военный трибунал Верховного суда ДНР 6 июля 2017 года, рассмотрев на основании материалов МГБ в закрытом судебном заседании уголовное дело по обвинению уроженца Львовской области, гражданина Российской Федерации Александра Галагана в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК ДНР 419, 321, 232, ч. 1 ст.378, ч. 3 ст. 386, признал его виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении ведомства.
Галаган получил наказание по совокупности совершенных преступлений - добровольной сдачи в плен ВСУ, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном пересечения границы, изготовлении или сбыте поддельных документов, наград, штампов, печатей, бланков.
В МГБ пояснили, что осужденный прибыл в ДНР для участия в противостоянии с Украиной в 2014 году. В январе 2015-го добровольно сдался в плен ВСУ и спустя около девяти месяцев был задержан спецслужбами Республики на блокпосту, при попытке пересечь государственную границу.
«СБУ провела с ним серьезную работу. Известно, что кроме всего вышеперечисленного в задачи задержанного входило похищение военнослужащих Республики», - добавили в министерстве.Сводки ополчения Донбасса на сегодня, 4 августа: обзор военных действий
Киевские силовики в течение последних дежурных суток 11 раз нарушили «режим тишины», обстреливая территорию Луганской народной республики.
Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ в четверг 03 августа прицельно били по окрестностям населенных пунктов Молодежное, Калиново, Первомайск, Красный Лиман, Калиновка, Лозовое и Славяносербск, а также по району памятника Князю Игорю.
Обстрелы с позиций киевских силовиков велись с направлений Катериновки, Попасного, Трехизбенки, Луганской, Луганского, Новозвановки и Крымского. К счастью, потерь среди личного состава и мирного населения нет.
По уточненным данным народной милиции ЛНР, ВСУ открывали огонь по территории Луганской народной республики из стрелкового оружия, орудий БМП, минометов 82 и 120 мм и гранатометов.
Подразделения ВСУ за минувшие сутки почти 80 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом рассказали сотрудники оперативного командования ДНР.
«За прошедшие сутки ВС Украины 77 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», - поведал представитель командования.
По его данным, под огонь украинских подразделений попал 21 прифронтовой населенный пункт Республики и окрестности.
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