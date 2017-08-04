Новороссия сегодня, 04.08.2017: последние новости, сводки ополчения Донбасса на сегодня, 4 августа, ситуация в ДНР и ЛНР сейчас





Несмотря на многочисленные громогласные заявления со стороны Киева о том, что минские соглашения следует соблюдать, на практике наблюдается обратная ситуация. Ведь обстрелы и откровенные провокации, к которым прибегают украинские силовики, являются неотъемлемой частью жизнь людей в Донбассе. Каждый новый день это лишний раз подтверждает.Самые свежие данные свидетельствуют о том, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе крупнокалиберную артиллерию. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.По данным разведки ДНР, украинские силовики перебросили в район Константиновки двадцать самоходных артиллерийских установок «Акация» и буксируемых гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра. Кроме того, в районе Дзержинска под Горловкой украинские силовики разместили шесть танков.Он также добавил, что за минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по прифронтовым районам ДНР 400 снарядов и мин.Верховный суд ДНР приговорил к 18 годам лишения свободы украинского диверсанта, арестованного ранее по обвинению в шпионаже и похищении военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики.«Военный трибунал Верховного суда ДНР 6 июля 2017 года, рассмотрев на основании материалов МГБ в закрытом судебном заседании уголовное дело по обвинению уроженца Львовской области, гражданина Российской Федерации Александра Галагана в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК ДНР 419, 321, 232, ч. 1 ст.378, ч. 3 ст. 386, признал его виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении ведомства.Галаган получил наказание по совокупности совершенных преступлений - добровольной сдачи в плен ВСУ, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном пересечения границы, изготовлении или сбыте поддельных документов, наград, штампов, печатей, бланков.В МГБ пояснили, что осужденный прибыл в ДНР для участия в противостоянии с Украиной в 2014 году. В январе 2015-го добровольно сдался в плен ВСУ и спустя около девяти месяцев был задержан спецслужбами Республики на блокпосту, при попытке пересечь государственную границу.«СБУ провела с ним серьезную работу. Известно, что кроме всего вышеперечисленного в задачи задержанного входило похищение военнослужащих Республики», - добавили в министерстве.Киевские силовики в течение последних дежурных суток 11 раз нарушили «режим тишины», обстреливая территорию Луганской народной республики.Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ в четверг 03 августа прицельно били по окрестностям населенных пунктов Молодежное, Калиново, Первомайск, Красный Лиман, Калиновка, Лозовое и Славяносербск, а также по району памятника Князю Игорю.Обстрелы с позиций киевских силовиков велись с направлений Катериновки, Попасного, Трехизбенки, Луганской, Луганского, Новозвановки и Крымского. К счастью, потерь среди личного состава и мирного населения нет.По уточненным данным народной милиции ЛНР, ВСУ открывали огонь по территории Луганской народной республики из стрелкового оружия, орудий БМП, минометов 82 и 120 мм и гранатометов.Подразделения ВСУ за минувшие сутки почти 80 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом рассказали сотрудники оперативного командования ДНР.«За прошедшие сутки ВС Украины 77 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», - поведал представитель командования.По его данным, под огонь украинских подразделений попал 21 прифронтовой населенный пункт Республики и окрестности.

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