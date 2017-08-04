На 6 дней раньше новости и слухи "Дом-2" сегодня, 04.08.2017: обзор последних событий проекта на сегодня, 4 августа





Свежие новости с телепроекта "Дом-2", которые уместно раскрыть сегодня, 4 августа 2017 года, передают информацию о большом количестве событий. Выделим некоторые из них: Лера Фрост пожалела о сказанном в адрес Захара Саленко. У Марии Кохно неожиданно возникли осложнения после операции. Мэри Кулешова отметила день рождения на Сейшелах.Существующая на телепроекте модная тенденция на пластические операции не «обошла стороной» даже самых стойких и принципиальных участниц, которые долго сомневались насчет целесообразности хирургического вмешательства в их внешность. Не стала исключением в этом вопросе и Мария Кохно. Поддавшись всеобщему ажиотажу, девушка решила воспользоваться представившейся возможностью, увеличив грудь.Тем не менее, процедура не смогла осуществить мечты Маши, которая ясно дала понять, что ожидала совершенно иного эффекта от операции, представляя свой новый бюст совершенно иначе.Впрочем, это оказалось далеко не самой большой проблемой, с которой столкнулась звезда «Дома-2». Как стало известно совсем недавно, почти сразу после операции один из имплантатов в груди Кохно перевернулся и теперь ей требуется повторная операция.Ксения Бородина выстроила блестящую карьеру на "Доме-2", где она много лет является ведущей. Однако вместе с популярностью и огромной армией почитателей, девушка нажила и достаточно большое количество хейтров, которые не упускают ни единой возможности, чтобы задеть ее «за живое».Так, довольно часто «злые языки» позволяют себе выпады в адрес детей Бородиной, что нередко «выводит ведущую из себя». На этот раз поводом для злословия послужило фото, на котором были изображены Маруся, Омар и Теона. Однако столь низкого поступка от антифанатов вряд ли кто-то мог ожидать.Злопыхатели посчитали Марусю не слишком красивой девочкой, заметив, что раньше она выглядела куда лучше. Нашлись недовольные и тем, в какой одежде отправился на праздник к друзьям сын Курбана Омарова от первого брака. Подписчики признали, что мальчик растет достаточно привлекательным, но спортивные штаны, в которых он мелькает почти на всех фотографиях, сочли дурным тоном.Отношения Захара Саленко и Леры Фрост переживают не лучшие времена. Ссоры и скандалы сотрясают их пару, причем разногласия возникают, порой, из-за самых что ни есть мелочей. Так, во время недавней вечеринки, Захар решил выпить бокал спиртного, однако на вопрос Леры, что он употребляет, Захар ответил, что в емкости - кола. В свою очередь, Фрост, раскусив обман, сильно обиделась на молодого человека, который не только не сдержал обещание не пить, но и посмел ее обмануть. В ответ на подобный поступок, девушка выговорила своему мужчине все, что думает о нем, употребляя не самые литературные выражения.«В этот вечер я позволил себе немного выпить и, когда я увидел Леру, то рефлекторно соврал, сказав, что в стакане кола, тем самым, пытаясь ограничить себя и ее от ссоры, так как обещал не пить, но сделал ещё хуже. Лера обиделась на меня и весь вечер мы практически не разговаривали. Она не была против того, чтобы я пил, ведь сама неоднократно мне предлагала, а расстроилась из-за того, что я обманул ее. Я тоже считаю, что это было неправильно, поэтому сразу же извинился, но дальше Лера выпила и уже в карман за словом не полезла» - рассказал Захар.Однако уже на следующий день Лера призналась, что ей очень стыдно за сказанное в адрес Захара. Валерия пообещала впредь себя контролировать и воздержаться от оскорблений любимого молодого человека. «Выражения опять не подбирались, а я по ее словам был самым плохим человеком. На утро ей было стыдно и она опять-таки дала мне обещание, что я больше не услышу в свой адрес подобного. Искренне надеюсь, что это общение она наконец-то сдержит» - выразил надежду Саленко.Мэри Кулешова накануне отпраздновала на Сейшельских островах свой день рождения. "Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за поздравления. Спасибо за тёплые пожелания и добрые слова. Я считаю себя счастливым человеком. День своего рождения я отмечаю в кругу замечательных людей на Сейшельских островах! Ребята замутили для меня супер вечеринку, ну а Виталик ответственный за бар, разливает шикарные коктейли", - поведала девушка.

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