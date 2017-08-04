Новости шоу-бизнеса России сегодня, 04.08.2017: тайны звезд, новости о знаменитостях

















В российском шоу-бизнесе происходит невероятно большое количество событий, за которыми интересно наблюдать поклонникам звезд. На сегодня, 4 августа 2017 года, выделяются следующие новости: Лена Ленина раскрыла новый способ похудения. Анну Калашникову в очередной раз подозревают в беременности. Евгений Кафельников публично обратился к дочери.Лена Ленина продолжает поражать своих поклонников стройной фигурой. Ранее она уже говорила том, что сильно поправляется от фруктов, поэтому старается не употреблять их. Сейчас известная писательница позволяет себя есть такую пищу, но старается не делать этого на ночь. Также девушка сообщила о том, что она пытается меньше есть морепродукты и совсем не кушает мучное и сладкое. С последним она попрощалась 2 месяца назад. Такой выдержке могут позавидовать многие женщины, для которых именно мучное - враг фигуры номер один.Мясо Ленина также не употребляет с 18 лет. А вот с алкоголем у девушки все еще интересней. Оказывается, что писательница в принципе его никогда не употребляла и употреблять не собирается. В рационе Лениной много овощей. И результат такой диеты действительно сложно не заметить. Кажется, что Лена все стройнее на каждой новой фотографии. Хотя многие подписчики и фанаты звезды и ранее не замечали у Лениной лишних килограмм. Но, похоже, что-то девушку все же не устраивало в фигуре. Именно поэтому она решилась на такие ограничения в питании. Поклонники Лениной не устают делать ей комплименты и поражаться силе воли писательницы. Многие, глядя на результаты Лены, даже решили сами опробовать диету и рассказать о своих впечатлениях.Пользователи социальных сетей в очередной раз стали подозревать, что популярная модель Анна Калашникова беременна в третий раз. Напомним, что вторая беременность девушки закончилась выкидышем. Подписчики Анны Калашниковой в социальной сети Instagram считают, что модель может быть снова беременной. Однако после того как Анна рассказала, что у нее случился выкидыш, странным образом пропал и богатый возлюбленный, о котором модель все время говорила. Тем временем девушка продолжает в сети выкладывать новые снимки, которые и дали поклонникам почву для размышлений.Фанаты модели утверждают, что у Анны появился «беременный» живот, а некоторые даже стали активно поздравлять Калашникову с будущим пополнением. Напомним, что модель уже воспитывает сына Даниила, который не является ребенком Прохора Шаляпина. Сама девушка предпочитает на данном этапе не раскрывать подробности о своей личной жизни, которая, как это часто бывает, является очень насыщенной в плане событий.Евгений Кафельников первым сделал шаг на пути к примирению с дочерью. Титулованный спортсмен написал в интернете обращение к Алесе. "Доча! Мы оба ответственные в том, что происходит сейчас. Я переживаю не меньше тебя. Давай искать выход месте. Что бы ни было, i love you forever", - опубликовал запись в Twitter взволнованный отец. Многие подписчики удивлены тому, что отец и дочь общаются через социальные сети. Но на данный момент девушка слишком обозлена на родителя, который не смог удержать в себе бурю эмоций и во всеуслышание заявил о том, что его ребенок имеет проблемы с наркотиками.""Наркотики", "Я попал в ад! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл", "Я отец-неудачник! Вот, что самое противное для любого родителя. Осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю", "Не могу больше в себе держать! Помогите", - так звучали первые сообщения Евгения в социальной сети. "Первая ракетка мира" был настолько шокирован известием о проблемах дочери, что вынужден был обратиться за помощью к подписчикам. Если для отца информация стала потрясением, то многие интернет-пользователи еще в декабре прошлого года заподозрили звездную дочь в употреблении наркотиков. Поводом стала публикация в ее Instagram нескольких снимков. На одном из них она была запечатлена с подозрительной самокруткой, а подпись к другому фото гласила "Хочу "снега"". Позднее снимки были удалены.

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