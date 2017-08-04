Новости шоу-бизнеса сегодня, 04.08.2017: личная жизнь звезд России, новости часа, 4 августа

















Новости российского шоу-бизнеса, актуальные на сегодняшний день, 4 августа 2017 года, сообщают о множестве событий из личной жизни звезд. В частности, уместно выделить следующие: Анна Седокова намекнула на отца третьего ребенка. Гражданская жена Олега Яковлева показала последний совместный снимок. Вера Брежнева разочаровалась в близких.Певица Анна Седокова намекнула на отца третьего ребенка Гектора. Ранее журналисты выяснили, что отцом ее сына стал Артем Комаров, c которым у пары уже этим летом планировалась свадьба, но фото в ее Instagram говорят о другом. На фото которое Седокова скинула в Instagram совсем недавно, запечатлена она с сыном и ее коллега по роботе Анатолий Цой. Этот столь милый снимок заставил ее поклонников усомнится в том, кто же на самом деле является отцом ребенка. Фото она не комментировала, но поставила смайлики в виде сердечек. Фанаты Седоковой сразу стали ее поздравлять, они очень рады, что она перестала закрываться и все же показала отца малыша. Но некоторые не верят, что Анатолий это отец, они говорят, что он всего лишь может быть крестным малыша, либо он просто очень хороший друг Анны.Ни Анатолий, ни Анна фото не комментируют и не отвечают ни на какие вопросы поклонников. Но подруга Анны Наталья Рудова написала под снимком, что они очень красивые и порадовалась за то, что они наконец перестали скрываться.Александра Куцевол до сих пор не может пережить утрату любимого. Девушка часто пересматривает совместные фото с Олегом и делится ими с поклонниками певца. Чуть больше месяца назад на 48-м году ушел из жизни экс-солист популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Мужчина страдал от двустороннего воспаления легких. Врачи пытались, но не смогли восстановить здоровье звезды.Любимая женщина певца Александра Куцевол не может совладать с болью от утраты Олега и часто делится с его поклонниками фотографиями, на которых они запечатлены вместе. Недавно Саша обнаружила их последний совместный снимок и рассказала, при каких обстоятельствах он был сделан. "17 мая, гастроли в Санкт-Петербурге. Мы приехали на саунд-чек и вышли пообедать. Стояла неожиданно хорошая погода, и я предложила сфотографировать Олега на фоне Невы, а он настоял на фото вместе. Я еще упиралась: "Не хочу, не так одета, ветер, прическа", а он практически "заставил".После фотографий с самого жаркого фестиваля в Баку, на которых певица Вера Брежнева казалась вполне счастливой в окружении друзей и коллег по творческому поприщу, никто не ожидал увидеть на странице в Instagram Веры грустный пост. Публикация заставила поволноваться многих поклонников артистки. Брежнева опубликовала фото, на котором она стоит в белом платье на мосту, а вокруг нее летают мыльные пузыри. Вера написала о том, что очень больно переживать предательство со стороны близких людей. Она намекнула на то, что потеряла доверие к какому-то человеку, с которым была очень близка. И фанаты девушки сразу же подумали, что речь идет о ее супруге. Неужели Брежнева разводится с Меладзе? И это после двух лет официального брака? Но ведь пару до этого долго объединяла крепкая связь. Подписчики певицы не могут поверить в происходящее. В комментариях к посту можно увидеть много слов поддержки, адресованных Брежневой.Но нашлись и люди, которые не могли не припомнить певице тот факт, что Вера разрушила семью и увела мужа у другой женщины, поэтому они считают, что ее настигла карма. Некоторые пользователи сети решили саркастически подбодрить девушку, написав о том, что вокруг еще много женатых мужчин, так что расстраиваться не стоит. Однако самые преданные фанаты верят в лучшее. Все ждут дальнейших новостей от Брежневой, а пока остается лишь догадываться, в чем дело.

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