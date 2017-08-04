Андрей Малахов уходит с 1-го канала, правда или нет: последние новости о будущем телеведущего на сегодня, 04.08.2017





Вокруг популярного российского телеведущего Андрея Малахова сложилась не совсем здоровая атмосфера - в интернете продолжают муссироваться слухи о его скором уходе с Первого канала. Поговаривают, что разногласия с руководством телеканала буквально вынудили Малахова переметнуться на канал "Россия 1".Примечательно, что сам бессменный ведущий программы "Пусть говорят" какое-то время отмалчивался. Это лишь создавало почву для появления новой волны слухов и предположений, которые, конечно же, зачастую не имели под собой реальных оснований.Страсти вокруг Малахова разгораются изо дня в день. В прессе муссируется множество домыслов о причинах ухода Малахова с Первого канала. Кто-то полагает, что Малахов не поладил с новым продюсером программы "Пусть говорят", другие думают, что конкуренты пообещали Андрею великие миллионы, третьи полагают, что Малахову просто захотелось большей творческой свободы.Напомним, недавно Дмитрий Шепелев стал ведущим нового шоу на Первом канале "На самом деле", суть которого заключается в том, что на очной ставке встречаются близкие люди, которые не смогли преодолеть разногласия. С помощью Дмитрия гости в студии стараются разобраться в причинах конфликтов и понять, что же на самом деле произошло.Что будет на самом деле - покажет лишь время. На текущий момент следует дождаться официальных комментариев, которые, судя по всему, последуют ближе к сентябрю. Дело в том, что сейчас многие телевизионщики находятся в отпуске. Малахов в этом плане - не исключение.

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