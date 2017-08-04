Авторизация
 
  • 01:05 – Эвелина Бледанс обнажилась для рекламы 
  • 01:05 – На отдыхе в Юрмале Алла Пугачёва помолодела на 20 лет 
  • 00:50 – В Подмосковье пропавший бодибилдер найден голым в туалете на чужой даче 
  • 00:50 – Дилеры Zotye начнут продажи нового кроссовера Zotye T300 в августе 


Эвелина Бледанс обнажилась для рекламы

Эвелина Бледанс не постеснялась оголиться для сюрреалистической рекламы «Центра Марс». Видео звезда ТВ опубликовала на своей страничке в Instagram.


Эвелина Бледанс обнажилась для рекламы


Стоит сказать, что многие давно считают Бледанс одной из самых сексуальных звезд современного шоу-биза. В обычной жизни, как и в камере, актриса выглядит отлично, и следит за своей фигурой. В этот раз она не постеснялась сняться в весьма странной рекламной кампании для выставки «Центра Марс».

В ролике, по сюжетам картин Дали, происходят весьма странные вещи, но, несмотря на это, загримированная и обнаженная Бледанс выглядит органично. Фанаты звезды похвалили ее за смелость и поставили высокую оценку режиссерской работе. Ролик продолжает набирать «лайки».


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262228-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.3250
+0.93%
82.1051
+0.84%
1.1411
+0.64%
0.2063
+0.49%