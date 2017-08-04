Эвелина Бледанс обнажилась для рекламы





Стоит сказать, что многие давно считают Бледанс одной из самых сексуальных звезд современного шоу-биза. В обычной жизни, как и в камере, актриса выглядит отлично, и следит за своей фигурой. В этот раз она не постеснялась сняться в весьма странной рекламной кампании для выставки «Центра Марс».В ролике, по сюжетам картин Дали, происходят весьма странные вещи, но, несмотря на это, загримированная и обнаженная Бледанс выглядит органично. Фанаты звезды похвалили ее за смелость и поставили высокую оценку режиссерской работе. Ролик продолжает набирать «лайки».

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