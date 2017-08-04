На отдыхе в Юрмале Алла Пугачёва помолодела на 20 лет

Двухмесячный Отдых в Юрмале пошёл Алле Пугачёвой на пользу, она помолодела лет на 20 и скинула лишние килограммы. Певица поразила прохожих в Баку своей свежестью и нарядом белого цвета.
Считается, что светлые оттенки визуально делают человека толще, но Примадонна не боится их носить, и даже появилась на свадьбе внука в платье молочного цвета. Её стилист рассказал, что также был поражён смелыми нарядами Аллы Пугачёвой и её помолодевшим видом.
В Баку после творческого вечера на фестивале «Жара» заслуженная артистка РФ навестила могилу Муслима Магомаева. Сделав ещё несколько прогулок по улицам столицы Азербайджанской Республики, Алла Пугачёва полетела обратно в Юрмалу.
Напомним, над стройной фигурой супруги Максима Галкина посмеялась Лолита Милявская.
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