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На отдыхе в Юрмале Алла Пугачёва помолодела на 20 лет

Двухмесячный Отдых в Юрмале пошёл Алле Пугачёвой на пользу, она помолодела лет на 20 и скинула лишние килограммы. Певица поразила прохожих в Баку своей свежестью и нарядом белого цвета.



Считается, что светлые оттенки визуально делают человека толще, но Примадонна не боится их носить, и даже появилась на свадьбе внука в платье молочного цвета. Её стилист рассказал, что также был поражён смелыми нарядами Аллы Пугачёвой и её помолодевшим видом.

В Баку после творческого вечера на фестивале «Жара» заслуженная артистка РФ навестила могилу Муслима Магомаева. Сделав ещё несколько прогулок по улицам столицы Азербайджанской Республики, Алла Пугачёва полетела обратно в Юрмалу.

Напомним, над стройной фигурой супруги Максима Галкина посмеялась Лолита Милявская.


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