На отдыхе в Юрмале Алла Пугачёва помолодела на 20 лет

Считается, что светлые оттенки визуально делают человека толще, но Примадонна не боится их носить, и даже появилась на свадьбе внука в платье молочного цвета. Её стилист рассказал, что также был поражён смелыми нарядами Аллы Пугачёвой и её помолодевшим видом.В Баку после творческого вечера на фестивале «Жара» заслуженная артистка РФ навестила могилу Муслима Магомаева. Сделав ещё несколько прогулок по улицам столицы Азербайджанской Республики, Алла Пугачёва полетела обратно в Юрмалу.Напомним, над стройной фигурой супруги Максима Галкина посмеялась Лолита Милявская.

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