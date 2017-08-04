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Яна Чурикова попыталась повторить упражнения Волочковой и Газманова

Находясь в Греции на отдыхе, Яна Чурикова делится с подписчиками Instagram снимками, демонстрируя свои спортивные достижения. На фото она пытается повторить упражнения Анастасии Волочковой и Олега Газманова.



На первом снимке телеведущая показывает знаменитый шпагат Волочковой, но немного «не дотянула», как выразилась сама Чурикова. В комментариях фолловеры усыпали своего кумира комплиментами и похвалили за хорошую растяжку.



На втором фото Яна Чурикова запечатлена во время попытки сделать колесо, на которое её вдохновил Олег Газманов. Усложнило задачу и то, что телеведущая занимается упражнением на сапборде.

Напомним, поклонники заподозрили Чурикову в беременности.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/262215-news.html
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