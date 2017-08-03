Юрий Лоза предлагает ударить по лицу Мэрлину Мэнсону за русофобские высказывания

Лоза считает, что необходимо перестать приглашать в Россию “всякое отребье”, цитирует исполнителя КП.Также Лоза считает, что русская публика это терпеть не будет и не останется толерантной к таким исполнителям., - отметил исполнитель.Ранее свое мнение по поводу скандальной выходки Мэрлина Мэнсона озвучили Иосиф Пригожин и Сергей Соседов.

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