Юрий Лоза предлагает ударить по лицу Мэрлину Мэнсону за русофобские высказывания

Юрий Лоза предлагает “дать в морду” Мэрлину Мэнсону за русофобские высказывания. Напомним, что артист во время концерта в Киеве нецензурно выразился по поводу России.
Лоза считает, что необходимо перестать приглашать в Россию “всякое отребье”, цитирует исполнителя КП. “Его мысли, высказывания и отношение к истории. Он, может, уже 100 раз обозвал русских. А мы все зовем их. Своих артистов много, так еще и всяких зовем к нам”.
Также Лоза считает, что русская публика это терпеть не будет и не останется толерантной к таким исполнителям. “Если артист оскорбляет, то можно и в морду дать”, - отметил исполнитель.
Ранее свое мнение по поводу скандальной выходки Мэрлина Мэнсона озвучили Иосиф Пригожин и Сергей Соседов.
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