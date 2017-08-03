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Юрий Лоза предлагает ударить по лицу Мэрлину Мэнсону за русофобские высказывания

Юрий Лоза предлагает “дать в морду” Мэрлину Мэнсону за русофобские высказывания. Напомним, что артист во время концерта в Киеве нецензурно выразился по поводу России.



Лоза считает, что необходимо перестать приглашать в Россию “всякое отребье”, цитирует исполнителя КП. “Его мысли, высказывания и отношение к истории. Он, может, уже 100 раз обозвал русских. А мы все зовем их. Своих артистов много, так еще и всяких зовем к нам”.

Также Лоза считает, что русская публика это терпеть не будет и не останется толерантной к таким исполнителям. “Если артист оскорбляет, то можно и в морду дать”, - отметил исполнитель.

Ранее свое мнение по поводу скандальной выходки Мэрлина Мэнсона озвучили Иосиф Пригожин и Сергей Соседов.


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