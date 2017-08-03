Новости шоу-бизнеса России сегодня, 03.08.2017: тайны звезд, новости о знаменитостях

















В шоу-бизнесе России происходит большое количество событий, тесно связанных с личной жизнью российских звезд. В частности, выделить на сегодня, 3 августа, можно следующие новости: Лолита Милявская раскрыла неожиданные детали из своей жизни. Филипп Киркоров отдыхает в компании Яны Рудковской. Ксения Собчак станет ведущей новой "Фабрики звезд".53-летняя российская певица Лолита Милявская раскрыла неожиданные тайны личной жизни. Артистка также ответила недоброжелателям, которые упрекнули ее за то, что она надела слишком пикантный наряд на музыкальном фестивале «Жара». Лолита заявила, что 68-летний артист Валерий Леонтьев обязан своей популярностью Алле Пугачевой, в противном случае он «так бы и танцевал на табуреточке». О ведущей шоу «Дом-2» и начинающей певице Ольге Бузовой Лолита высказалась положительно, поскольку «она умная».Певица откровенно назвала себя алкоголиком, потому что ее часто можно застать «с бокальчиком виски». В свете недавнего скандала вокруг слишком откровенного наряда Лолиты на музыкальном фестивале «Жара» в Баку 53-летняя певица заявила, что считает свой вес оптимальным. В этой связи следует вспомнить о том, что Лолита находится в браке с теннисистом Дмитрием Ивановым, за которого она вышла замуж в марте 2011 года. Свадьбу певица отмечала в ресторане отеля «Украина», куда поздравить молодоженов пришли более 100 гостей.Певец Филипп Киркоров наслаждается последними днями отдыха в Испании, где он проводит время в компании Яны Рудковской, ее сына и супруга. В своем профиле Инстаграм Филипп опубликовал интересную фотографию, где они с Яной находятся на яхте вдвоем, а подпись в посте гласит «Мутим 😜🎤🎼💥👑». И если бы не маленькое изображение микрофона рядом, многие могли бы уже придумать целую историю романа между певцом и звездным менеджером и по совместительству телеведущей. Хотя, конечно же, нашлись такие, которые увидели за этим фото нечто большее и уже обеспокоены тем, где же Плющенко, супруг Рудковской и куда он смотрит.Но очевидно, что Киркоров подразумевает какой-то новый проект, который не обойдется без помощи и влияния Яны. Похоже, что даже на отдыхе у певца голова занята работой и творчеством. Подписчики Филиппа ждут с нетерпением новых новостей. А пока, они настоятельно рекомендуют артисту забыть о делах хотя бы на минутку и посвятить время себе, нежась под теплым испанским солнцем и набираясь сил перед концертами. Также фанаты заметили, что на фото Филипп выглядит гораздо стройнее, нежели на фестивале «Жара», который проходил в Баку. Многие сделали комплимент певцу и предположили, что климат Испании идет ему на пользу.Продюсеры возобновленного талант-шоу «Фабрика звезд» окончательно определились с ведущей для проекта. От осведомленных источников следует, что на это место утверждена Ксения Собчак. Известно, что руководитель проекта Арман Давлетяров также рассматривал кандидатуры Леры Кудрявцевой и Ирины Дубцовой, одно по неизвестным причинам отдал предпочтение экс-ведущей «Дом-2». Продюсером шоу назначен Виктор Дробыш, который ранее уже неоднократно демонстрировал свои способности в мире шоу-бизнеса.Трансляция «Фабрики звезд» состоится на телеканале «Муз-ТВ». Сейчас же в самом разгаре проходят кастинги на участие в шоу. Их результаты будут оглашены в начале осени. Тогда же начнутся и первые съемки. Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд России. Ксения Собчак заняла в нём третье место с годовым зароботком в 2,1 млн долларов. Ее опередили лишь Максим Галкин (4,8 млн) и Иван Ургант (2,1 млн).

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