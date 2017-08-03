Анна Седокова обиделась на коллег по шоу-бизнесу





По словам Седоковой, во время беременности она почти все время занималась музыкой и готовилась к возвращению на сцену после декретного отпуска. В итоге она выпустила клип на песню «Первая любовь», в которой решила не обнажаться и не привлекать внимание своей сексуальностью. По словам певицы, смена амплуа далась ей очень тяжело, однако ее стараний никто не заметил.«Я надеялась, что люди увидят меня с другой стороны, поймут, что я могу говорить на серьезные темы. В итоге никто не воспринял мой новый клип серьезно. Я говорю о коллегах из шоу-бизнеса, которые просто пропустили его мимо ушей. В этом году я впервые за 15 лет не была номинирована ни на одну премию. Для меня данный факт является весьма печальным, так как смена формата, на мой взгляд, сделала мою музыку более взрослой», - рассказала Седокова.После данного клипа певица все же решила вернуться к сексуальному образу. Она презентовала новый ролик на песню «Увлечение». Примечательно, что данная работа собрала массу положительных отзывов.

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