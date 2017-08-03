Новости шоу-бизнеса сегодня, 03.08.2017: личная жизнь звезд России, новости часа, 3 августа

















Самые свежие новости из российского сегмента шоу-бизнеса указывают на большую череду событий из личной жизни звезд. В частности, на 3 августа выделяются следующие: Алену Водонаеву раскритиковали поклонники за отдых без сына. Максим Галкин устроил битву с Филиппом Киркоровым на самолете. Вере Брежнева поведала о предательстве близких людей.Телеведущая и экс-звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева в настоящее время во всю наслаждается романтическими каникулами со своим женихом питерским диджеем Алексеем Косинусом. Среди новых морских фото телеведущей появился снимок сына Алены Богдана, который, судя по всему, остался в России. "Пока мама в Китае, сын отдыхает в лучшей бане на Красной поляне. Как же там хорошо", - оставила подпись под снимком Водонаева. Девушка призналась, что очень любит отдыхать на Красной поляне, особенно в бане.Среди тех, кто расплылся в милостях под фотографией, нашлись и те, кто обратил внимание на то, что девушка крайне редко отдыхает вместе с Богданом, предпочитая времени, проведенному с ребенком, поездки с любовниками. "Потому что мать конченная", "Не устала прыгать из койки в койку? Жалко сына, которым ты прикрыть свою натуру гулящую пытаешься. Весь мир с любовниками исколесила, а сын, как рудимент тебе, видимо, мешает", - раскритиковали поведение бывшей участницы "Дома-2" комментаторы.Юморист и телеведущий Максим Галкин выложил в сеть видео с участием Филиппа Киркорова. На нем, известный юморист задает Филиппу вопросы по поводу личной аптечки и мер предосторожности голосом Елены Малышевой. «Медицинский баттл Малышева против Киркорова. Филипп о гигиене в самолёте 😂😱👍👏», - написал Максим в одной из социальных сетей. Это любимая пародия многих и Максим часто возвращается к ней, чтобы порадовать своих поклонников. Но Филипп Киркоров тоже не оплошал и описывал каждое лекарство в своем арсенале очень ярко и смешно.Диалог с Киркоровым всем поднял настроение. Особенно смешными моментами было описание назальных каплей и ректальных свечей. Филип так разошелся, что Галкину даже сложно было вставить хоть слово. Видео было таким смешным, что некоторые подписчики пересматривали его по несколько раз. Все-таки такой дует интересных артистов выглядит очень интересно. И фанаты надеются, что это не последний совместный ролик Филиппа и Максима. К слову, ранее Галкин уже выкладывал подобное смешное видео с участием Киркорова. На нем юморист пытался узнать откуда у Филиппа такая модная одежда и кто ее создатель. Поклонники Максима рады, что у него с Филиппом получается поддерживать хорошие отношения, несмотря на все недопонимания в прошлом.Певица Вера Брежнева встревожила своих многочисленных поклонников. В социальной сети певица опубликовала странную фотографию и добавила пост о разочаровании и предательстве близких людей. Примечательно выделить тот факт, что пользователи социальных сетей изумились перемене, произошедшей с всегда позитивно настроенной и жизнерадостной Брежневой. На фотографии Вера стоит на середине моста в белом длинном платье. На нее с неба опускается дождь из мыльных пузырей. При этом лицо певицы излучает тоскливую печаль. Такое выражение бывает у людей, которые оплакивают серьезную потерю.Под снимком Брежнева написала о невыносимом состоянии, в котором она находится после предательства очень близких ей людей. Предательство всегда страшно тем, что его могут совершить только те, кого любишь. Несмотря на то, что осознать это не сложно, получить утешение - почти невозможно. Вера пишет о том, что никогда, наверное, не будет прежней – открытой и доверчивой. Ей был преподан жестокий урок, который она хорошо усвоила.

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