Дима Билан сегодня, последние новости 2017: состояние здоровья сейчас, 3 августа





За самочувствием прославленного исполнителя Димы Билана вот уже несколько месяцев без устали следит огромная армия его поклонников. Люди искренне переживают по этому поводу, надеясь, что многочисленные предположения на этот счет не имеют под собой реальных оснований.Сразу же обратимся к свежей правдивой информации. Из нее следует, что определенные трудности со здоровьем, которые наблюдались у Димы Билана несколько месяцев назад, остались в прошлом. Сейчас он с головой погружен в любимую работу. Как не трудно догадаться, ничего серьезного с самочувствием артиста в плане ухудшения не происходило.Несмотря на тот факт, что под собой данные сообщения не имели официальной основе, взволнованности поклонников Димы Билана не было предела. Люди встревожились информацией о том, что исполнителю требуется помощь медиков, а особенно сильно они разволновались после появления данных о надобности проведения операции.Правда, вскоре стало ясно, что ничего общего с действительностью подобного рода информация не имеет. Вскоре прокомментировал слухи о своей болезни и сам Билан. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо и за помощью к врачам в последнее время не обращался.Таким образом, кажется, что поклонники Димы Билана должны перевести дух и успокоиться, так как самая негативная информация о его самочувствии не подтвердилась, так как на самом деле артист полон сил для новых творческих свершений.Из интересных особенностей недавнего африканского отдыха исполнителя бросается в глаза то обстоятельство, что Дима вновь сбрил полностью волосы на своей голове. Он представил фотографию в кепке, на которой заметно, что артист лишился волосяного покрова. Поклонники сделали вывод, что отныне исполнитель часто будет сбривать волосы.

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