Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 03.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас





Самые свежие новости с телепроекта "Дом-2", о которых уместно рассказать сегодня, 3 августа 2017 года, передают информацию о следующих событиях: Никита Кузнецов назвал Ольгу Рапунцель глупой и озлобленной. Глеб Жемчугов утверждает, что его с Лилией Четрару ничего не связывает. На вечеринке канала ТНТ, которая прошла на минувшей неделе, отличились два участника.• Анастасия Лисова сумела попасть на кастинг "Дома-2". Пока, правда, остается непонятным, для чего бывшая звезда телестройки туда заявилась.• На вечеринке канала ТНТ, которая была на прошлой неделе, отличились сразу два участника. Сергей Кучеров и Захар Саленко обещали своим женщинам больше не употреблять алкоголь потому как первый руки распускает, а второй налево гуляет, но оба не сдержались.• Глеб Жемчугов уверяет окружающих, что его ничего не связывается с Лилией Четрару. Они почти вообще не общаются. Все мысли девушки связаны с Сергеем Захарьяшем.• Никита Кузнецов назвал Ольгу Рапунцель глупой и озлобленной за то, что она распускает слухи о нем. Никакой женщины за периметром у Никиты нет. Это вранье. Он очень любит Дарину Маркину.• Журнал "Дом-2", видимо, в шутку поинтересовался у телезрителей о том, как они смотрят на то, чтобы отправить на Сейшелы в качестве ведущего Андрея Малахова.

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