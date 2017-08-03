В Сети появился трейлер нового фильма Анджелины Джоли

Кинофильм, получивший название «Сначала убили моего отца» рассказывает зрителям о девочке Лунг Анг, которая спасает свою жизнь во время диктаторского режима Красных кхмеров. Кинолента построена на реальных воспоминаниях правозащитницы Анг.Продюсировал проект представитель камбоджийского кинематографа Рити Панх. По его словам, картина стала очень важной для местных жителей. Они гордятся соотечественниками, сложившими свои головы во имя чести своей страны.Кинофильм был показан в Камбоджи и вызвал восхищение работой голливудской актрисы. В общем доступе кинокартина будет с 15 сентября.

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