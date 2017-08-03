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Елена Ксенофонтова после развода наслаждается с детьми отдыхом в Грузии

Актриса Елена Ксенофонтова после скандального разрыва с супругом-юристом вместе с детьми отправилась в Грузию. Там знаменитость с сыном и дочерью проникается культурой, пробует различные блюда и просто расслабляется.


Елена Ксенофонтова после развода наслаждается с детьми отдыхом в Грузии


Ксенофонтова уже долгое время занята судебными тяжбами я бывшим возлюбленным. Сейчас актриса решила сделать передышку и отправиться в солнечную Грузию. Знаменитость в своем Instagram публикует множество ярких фото с поездки. Также Ксенофонтова уточняет, что ей с детьми не удалось полностью изучить культуру Тбилиси, зато она со своими наследниками посетила первую столицу страны, и осталась в восторге.

На одном из фото знаменитость с дочерью и сыном позирует на камеру на фоне горных пейзажей. Фанаты желают звезде хорошо отдохнуть и возвращаться домой. Также Елена Ксенофонтова рассказала, что похудеть в отпуске ей точно не удастся, так как в Грузии она пробует все, и объедается традиционным блюдом хинкали.


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