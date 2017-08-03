Выпуск продолжения сериала «Стартрек» отложили из страха навредить бренду

Изначально новый сезон должен был выйти в январе следующего года, однако его съемки сперва перенесли на несколько месяцев, а в последствии полностью отменили. Исполнительный продюсер шоу Алекс Куртцман рассказал, что руководство канала намерено полностью переписать сценарий, который получился «заурядным и не каноничным».Также другой продюсер, Брайан Фуллер, решил покинуть проект. По его словам, франшиза уже полностью изжила себя, ввиду чего продолжение априори будет провальным. По поводу новой даты презентации нового сезона пока ничего не сообщается.

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