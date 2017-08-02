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В Москве Сати Казанову заметили в ЗАГСе с незнакомцем

Недавно поклонники заметили Сати Казанову в одном из столичных ЗАГСов в компании незнакомого мужчину. В сеть просочилось видео, на котором можно рассмотреть певицу.


В Москве Сати Казанову заметили в ЗАГСе с незнакомцем


Поклонники продолжают активно обсуждать попавшие в Интернет фото и видео. Фанаты уверены, что Сати Казанова в тайне ото всех решила выйти замуж, но есть и такие, которые уверены, что свадьбы еще не было, она только планируется.

Вместе с Казановой в ЗАГС пришел тайный темноволосый смуглый незнакомец. Напомним, что в прошлом году Сати также устроила переполох в сети. Ей стали приписывать роман с бизнесменом, но певица позднее опровергла всякие слухи об их романтических отношениях. О нынешнем союзе звезда также не рассказывает.


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