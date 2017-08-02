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Веру Брежневу предал близкий человек

Вера Брежнева обнародовала на своей странице в Instagram новое фото. Под снимком певица написала, что ее по жизни преследует предательство, из-за которого она совсем недавно лишилась близкого человека.



По словам Брежневой, ей в последнее время все больнее становится разочаровываться в близких людях. Певица отметила, что совсем недавно у нее в жизни произошел инцидент, в ходе которого она узнала о предательстве своего друга. Теперь Брежнева не общается с ним, однако очень сожалеет о том, что судьба распорядилась именно так.

«Иногда дружба может по своей структуре напоминать мыльный пузырь. Мы надеемся, что он будет становиться только больше и больше, однако в один момент он переполняется негативом и лопается на глазах у всех. В итоге его не получается склеить обратно. Так же происходит и с друзьями, которых знал очень много лет», - написала на своей странице Брежнева.
Примечательно, что фотография, которую Бренжева прикрепила к достаточно грустному сообщению, была жизнерадостной и позитивной. На снимке она изображена в ярком платье на фоне неба. Публикация в считанные минуты собрала более 40 тысяч лайков. В комментариях пользователи согласились с рассуждениями певицы и пожелали ей верных друзей.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261707-news.html
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