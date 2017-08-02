Китай возглавил рынок по производству электромобилей

В Китае производят большое количество автомобилей с использованием новых источников энергии (NEV). КНР занимает лидирующую позицию по производству электромобилей, сообщает "Синьхуа".
Отмечается, что производство таких авто увеличилось в Китае до 507 тыс. с 2011 года, когда выпускалось всего 10 тыс.
На сегодняшний день очень большой спрос на автомобили с электрохимическими аккумуляторами. По мнению представителя автостроительных компаний КНР Хэ Пэна, все дело в развитии технологии. Сегодня машина NEV может проехать до 300 км без зарядки и при этом цены на такие авто не сильно высокие.
В КНР собираются развивать общественный транспорт NEV для перевозки людей. В 2016 году в стране уже начали работать 160 тыс. таких автобусов. Более того, появляются новые такси, которых уже насчитывается 18 тыс.
Сегодня в Китае более 200 предприятий работают в направлении получения новых разработок, которые можно будут внедрить в производство электромобилей.
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