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Дэвид Бекхэм удивил всех своим внешним видом

Всемирно известный футболист МЮ, «Реала» удивил публику своим внешним видом. Звезда футбола не постеснялся выйти в люди в шлепанцах и высоко натянутых носках.


Дэвид Бекхэм удивил всех своим внешним видом


В обществе такое сочетание является признаком дурного вкуса, но Дэвид Бэкхем разбил этот стереотип. Фото, подтверждающее этот факт, появилось в Сети. Многие мужчины обрадовались тому, что теперь их, как казалось, нелепый повседневный вид будет оправдан.

Поклонники футболиста заявили, что даже в шлёпанцах и носках звезда будет выглядеть намного лучше любого мужчины. Некоторые мамы тинейджеров оставили отзывы о том, что среди подростков это писк моды.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261676-news.html
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