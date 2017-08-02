Дэвид Бекхэм удивил всех своим внешним видом

Всемирно известный футболист МЮ, «Реала» удивил публику своим внешним видом. Звезда футбола не постеснялся выйти в люди в шлепанцах и высоко натянутых носках.
В обществе такое сочетание является признаком дурного вкуса, но Дэвид Бэкхем разбил этот стереотип. Фото, подтверждающее этот факт, появилось в Сети. Многие мужчины обрадовались тому, что теперь их, как казалось, нелепый повседневный вид будет оправдан.
Поклонники футболиста заявили, что даже в шлёпанцах и носках звезда будет выглядеть намного лучше любого мужчины. Некоторые мамы тинейджеров оставили отзывы о том, что среди подростков это писк моды.
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