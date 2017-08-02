Лолита Милявская пошутила над худобой Аллы Пугачевой

После исполнения нескольких музыкальных композиций Лолита Милявская скинула с себя тунику, оставшись в прозрачном трико. Поступок артистки стал неожиданностью даже для ведущего фестиваля Максима Галкина, который незамедлительно сделал шуточное замечание певице на счёт лишнего веса. Лолита отпарировала, что все килограммы, исчезнувшие с тела Аллы Пугачёвой, «прилепились» к ней. Исполнительница заявила, что, ввиду массовой истерии по поводу излишней худобы, он собирается оставаться такой, какая она есть, пусть она даже окажется единственной тучной артисткой на всей российской эстраде.Поклонникам настолько понравилась раскрепощённость селебрити, что они отыскали её прозрачный наряд на AliExpress.

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