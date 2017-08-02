Во Владимирской области объем кредитования подержанных авто вырос в 4 раза





Во Владимирской области в первом полугодии 2017 года банк ВТБ24 выплатил физическим лицам на приобретение автомобилей 227,6 млн рублей. Из них 67% составило льготное автокредитование. Наиболее часто клиенты ВТБ24 оформляли кредиты на покупку Lada, Kia, Chevrolet Niva, Hyundai, УАЗ.Отмечено, что действие программы государственного субсидирования активно стимулирует авто-сбыт. За период январь-июль текущего года объем выданных кредитных средств достиг 151,8 млн рублей – это в четыре раза больше прошлогоднего показателя. Средняя сумма кредитного договора составила 449 тысяч рублей. Было оформлено свыше 446 кредитов на приобретение автомобилей на сумму 227,6 млн рублей. Из них 12% составили покупки на вторичном авторынке, а спрос на такие машины увеличился вчетверо. Лидерами предпочтений являются Chevrolet Niva, Volkswagen, Ford, Nissan.По словам заместителя главы регионального подразделения ВТБ24 Михаила Крюкова, 99% автокредитов оформлено на базе Владимирских автосалонов. Характерно, что 23% кредиторов купили внедорожники, 73% - легковые машины, а 4% приобрели грузовики. Банкир уверен в дальнейшем росте данного сегмента кредитования, стимулирующего розничную продажу автомобилей.

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