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Ида Кехман показала новорожденную дочь

Ида Кехман, супруга Владимира Кехмана, впервые показала лицо своей новорожденной дочери. Малышка появилась на свет 3 апреля.



На фото под названием «Три поколения» можно рассмотреть саму Иду, маму Иды и малышку Анастасию. Напомним, что свадьба Владимира Кехмана с возлюбленной состоялась в Санкт-Петербурге прошлой осенью.
Сразу после родов жены директор новосибирского оперного театра взял отпуск по уходу за дочерью, а нескольким позднее стало известно о том, что он собирается покинуть занимаемую должность. Причиной тому- судебное разбирательство о банкротстве, сообщил Владимир Мединский, глава минкультуры Российской Федерации.


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