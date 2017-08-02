Ида Кехман показала новорожденную дочь

На фото под названием «Три поколения» можно рассмотреть саму Иду, маму Иды и малышку Анастасию. Напомним, что свадьба Владимира Кехмана с возлюбленной состоялась в Санкт-Петербурге прошлой осенью.Сразу после родов жены директор новосибирского оперного театра взял отпуск по уходу за дочерью, а нескольким позднее стало известно о том, что он собирается покинуть занимаемую должность. Причиной тому- судебное разбирательство о банкротстве, сообщил Владимир Мединский, глава минкультуры Российской Федерации.

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