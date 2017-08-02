Ида Кехман показала новорожденную дочь

Ида Кехман, супруга Владимира Кехмана, впервые показала лицо своей новорожденной дочери. Малышка появилась на свет 3 апреля.
На фото под названием «Три поколения» можно рассмотреть саму Иду, маму Иды и малышку Анастасию. Напомним, что свадьба Владимира Кехмана с возлюбленной состоялась в Санкт-Петербурге прошлой осенью. Сразу после родов жены директор новосибирского оперного театра взял отпуск по уходу за дочерью, а нескольким позднее стало известно о том, что он собирается покинуть занимаемую должность. Причиной тому- судебное разбирательство о банкротстве, сообщил Владимир Мединский, глава минкультуры Российской Федерации.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261593-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.