Андрей Малахов уходит с 1 канала: правда или нет, последние новости





В интернете появились неожиданные версии того, почему на самом деле известный шоумен покинул телепроект.Уже третий день люди в социальных сетях обсуждают новость о том, что лицо Первого канала Андрей Малахов покидает проект «Пусть говорят» и переходит работать в конкурирующую ВГТРК.Молчание руководства Первого и самого Малахова породило множество слухов.Интернет-пользователи не преминули вспомнить о многочисленных телеэфирах с «изнасилованной» Дианой Шурыгиной, после которых многие обвиняли Малахова в чрезмерном муссировании этой темы. Вот и сейчас в Сети пишут о том, ведущий ушел с телеканала из-за романа со ставшей столь популярной девушкой.Известие о трансфере Малахова с Первого канала в ВГТРК стало самой громкой новостью телевизионного межсезонья. В ВГТРК информацию о переходе к ним ведущего не подтвердили, но и не опровергли. "У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент", - открестились от вопроса в пресс-службе компании.Напомним, что по данным "Форбс", Малахов находится на 30 месте в списке самых богатых отечественных звезд шоу-бизнеса, зарабатывая 1,2 миллиона долларов в год. Заметим, государственный телеканал "Россия" вряд ли сможет ему платить такие деньги. По-крайней мере, такой вывод сделали аналитики.

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