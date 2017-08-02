Свадьба Преснякова и Красновой: вскрылись новые подробности





В социальных сетях люди вновь и вновь продолжают обсуждать грандиозную свадьбу Никиты Преснякова и Алены Красновой, которая состоялась 27 июля 2017 года. Пользователей поразил свадебный танец внука Аллы Пугачевой и его теперь уже жены - молодожены исполнили очень эффектный акробатический номер в воздухе, что стало неожиданностью для всех.Тем временем, наряд Аллы Пугачевой, который Примадонна выбрала на свадьбу своего внука Никиты Преснякова, затмил платье невесты. Хотя, конечно же, невеста была выше всяких похвал.На торжество певица выбрала белоснежное платье ниже колена и белые ботики. Наряд великолепно гармонировал с загаром артистки - ради значимого события в жизни внука Пугачева прервала отдых в Юрмале и специально приехала в подмосковный поселок Жаворонки, где проходило свадебное торжество.Отечественные журналисты выяснили, сколько стоила шикарная церемония бракосочетания Никиты Пренякова и Алены Красновой, и кто ее оплатил.Одно из самых главных светских событий этого года - бракосочетание Никиты Преснякова и Алены Красновой – прошло практически неделю назад, но только сейчас появились новые подробности данного торжества, передает "Российский Диалог" с отсылкой на отечественное СМИ. Один из гостей, приглашенных на мероприятие, решил не молчать и поведал о том, что является обсуждением многих пользователей: сколько ушло денег на празднование столь помпезного события в музыкальной семье.Репортеры выяснили, что подмосковная резиденция, где проходила свадьба старшего внука Примадонны, принадлежит черкизовскому мясокомбинату. Правда, это не достоверная информация, а лишь слухи. Гостей угощали едойиз выездного кейтеринга одного из самых дорогих и роскошных ресторанов столицы - "Кафе Пушкинъ". Молодожен доставляли в места их прибытия на шикарной машине марки Porshe, стоимость которого превышает 12 миллионов рублей. Развлекательным мероприятием на свадьбе было выступление артистов цирка "Никулин", групп "Нервы" и "Марсель". А стоимость свадебного двухъярусного торта, сделанного лучшими кондитерами Москвы, как сообщается, достигает двух миллионов рублей.Свадьба Никиты и Алены стоила, в общем, более 25 миллионов долларов. Но неизвестно - кто же оплатил столь огромные расходы. Кристина Орбакайте, мать жениха, заверила, что ничего не оплачивала, а только организовывала торжество. Один из 200 гостей, приглашенных на знаменательно событие, Денис Прохоров, решил раскрыть тайну. Он сообщил, что бракосочетание является простым пиар-ходом. Мужчина посчитал, что вместо обычной свадьбы устроили светское мероприятие, где все улыбались друг другу, а за глаза корчили рожи.Помимо этого, Денис уверяет, что торжество стоило для молодой семьи сущие копейки, ведь большинство делалось только за рекламу. В пример он привел обручальные кольца, которые молодожены не оплачивали самостоятельно, а купили лишь за то, что пару раз в СМИ сообщили название бренда.

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