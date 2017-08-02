Умер Рома Англичанин: что случилось, почему умер солист группы ЛСП





Прославленный участник рэп-группы ЛСП Роман Сащенко, известный как Рома Англичанин, скончался в возрасте 28 лет. Музыкант умер 30 июля. Причина смерти не указывается. Белорусский музыкант работал в дуэте с Олегом Савченко. Музыканты часто давали концерты в Санкт-Петербурге.Коллега покойного по группе прокомментировал смерть Сащеко, он же Рома Англичанин. "Каждый умирает от того, к чему стремится", - написал Савченко в интернете.Пользователи отреагировали десятками комментариев, в которых призывают музыканта держаться и ни в коем случае не бросать музыку. В целом можно констатировать, что люди шокированы подобным развитием событий.По слухам, при жизни Рома Англичанин употреблял запрещенные вещества. Кроме того, у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой.Многие знали, что у Романа имеются проблемы, связанные с употреблением алкоголя и запрещенных веществ. Более того, сам музыкант говорил, что ему осталось совсем немного жить. Год назад в своем интервью он со смехом заявил: - Мой лечащий врач говорит, что мне осталось жить пару месяцев, потому что я постоянно бухаю и я устал, - со смехом заявил артист, а через год его не стало.В интернете сообщают, что Рома умер от остановки сердца, однако точная причина пока неизвестна, хотя поклонники предполагают, что репер мог покончить с собой или "передознуться".Напомним, в группе ЛСП Роман Сащеко (настоящее имя) состоял с 2012 года. Он работал вместе с рэпером Олегом Савченко. Они записали несколько альбомов, многие песни из которых были популярны и в России. Последний клип ЛСП "Монетки", снятый в нынешнем 2017 году, стал мега-популярным и собрал больше 9 млн просмотров.

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