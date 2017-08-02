Дана Борисова сегодня, 2 августа 2017: последние новости о лечении





Популярная телеведущая Дана Борисова, которая с недавнего времени находится в специализированной клинике в Таиланде на лечении от наркологической зависимости, на текущий момент чувствует себя хорошо и полна сил для новых творческих свершений.С недавнего времени Дана находится за границей на лечении от наркотической зависимости. Происходит это в Таиланде. Телезнаменитость с большим ужасом вспоминает о том времени, в котором она находилась раньше. По этой причине она не хочет в него возвращаться.Иногда Дана выходит на связь с подписчиками своего Instagram. Недавно телеведущая обнародовала письмо, которое она написала бывшему мужу. В нем Борисова рассказала, что изменилась и начала верить в Бога. Накануне же Борисова сообщила, что наконец-то поговорила по телефону с дочерью. Также блондинка развеяла слухи о том, что у нее большие долги.«Привет, мои любимые)))) Не все время мне ходить грустной, говорить о трудностях реабилитации и чувстве вины. Самое главное в выздоровлении - научиться жить трезвой, но при этом радоваться каждому дню и быть счастливой. В моей жизни все налаживается, я знаю что не сорвусь, я изменилась, поняла чем хочу заниматься дальше, буду помогать людям восстанавливать здоровье и равновесие. Я разговаривала с доченькой, кредит мой закрыт, слухи о моих финансовых проблемах сильно преувеличены, все будет хорошо, верьте в это», - написала Борисова.Поклонники телезнаменитости искренне надеются, что Дане Борисовой удастся оперативно победить пагубное пристрастие и встать на путь исправления.

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