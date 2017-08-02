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Рак у Михаила Задорнова: новости на сегодня, 02.08.2017, состояние здоровья


Рак у Михаила Задорнова: новости на сегодня, 02.08.2017, состояние здоровья
Как известно, последние несколько месяцев Михаил Задорнов пытается противоборствовать раку. Так как российский сатирик не обращался к врачам, болезнь была обнаружена уже в очень запущенном состоянии. Данная ситуация влечет за собой большие осложнения и невозможно предсказать последствия.

Совсем недавно Михаил встретил свой 69 день рождения. Казалось бы радостный день, но дался он юмориста очень тяжело, так как каждый новый день - это новая борьба с болезнью. Задорнов прошел курс химиотерапии, сейчас он находится на стадии интенсивного лечения.

Напомним, что осенью прошлого года стало известно о «серьезном недуге» сатирика. Михаил Николаевич в соцсети сам сообщил о своей болезни поклонникам, чем объяснил отмену ряда концертов. Ему был поставлен диагноз глиобластома головного мозга.

Как сообщают источники, лечение началось за рубежом, с операции в онкологическом отделении берлинской клиники «Шарите», в которой Задорнову сделали биопсию мозга.

Ряд восстановительных процедур и химиотерапию Задорнову были проведены в Прибалтике, в одной из частных клиник Юрмалы, но к сожалению, несмотря на старания отечественных медиков, и участия европейских светил медицины, желаемого результата они не принесли.

Личный пресс-секретарь сатирика Елена Заварзина опровергла слухи об ухудшении здоровья Задорнова и отметила что медикаментозный курс лечения сатириком закончен.

В адрес Михаила поступает большое количество пожеланий о скорейшем выздоровлении со стороны поклонников. В свою очередь сам сатирик отмечал недавно, что ему помогают поддерживать оптимистический настрой ролики из интернета, на которых в юмористическом стиле обыгрываются жизненные ситуации. Он попросил всех неравнодушных почаще присылать ему материалы на этот счет, так как при лечении - позитивный настрой представляет из себя важную составляющую.


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