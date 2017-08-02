Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 2 августа 2017: сплетни от участников на 6 дней раньше эфира на 02.08.2017





На телепроекте "Дом-2" происходит большое количество событий, за которыми самым внимательным образом стараются следить телезрители. На сегодня, 2 августа, например, актуальны следующие новости: Лера Фрост устроила потасовку из-за парня. Игорь Трегубенко раскрыл правду о своих отношениях с Эллой. Марина Мексика вернула себе естественную красоту.— Ольга Рапунцель в негативном ключе высказалась о проекте. "В целом у нас все хорошо, мы наконец-то стали жить и дышать свободой. На «Дом 2» мы жили, как на каторге! Нас затравили, столько грязи на меня выливали, из Димы делали непонятно кого, даже уйти не дали нормально. Притащили этого алкаша Должанского, я ведь только отмылась от этой истории. Мы столько терпели от ведущих и участников, никаких нервов не хватит у нормального человека. Изо дня в день только провокации, нам не давали даже день отдохнуть. Наше терпение закончилось! Я благодарна руководству телепроекта, но их проектные «пешки» - нелюди!" - поведала девушка.— Андрей Чуев посмеялся над недоброжелателями. "Едем мы короче сегодня с «Лехой», довольные, ну больше я, я то на «Лехе». Ну, и вижу люди сидят, хер без соли доедают, в телефонах сидят, пальцы по клавиатуре бегают. Спрашиваю у них: «Че мол, люди добрые, пишите? Здоровья кому желаете или счастья?» А они мне в ответ: «Иди отсюда неудачни, аферист проклятый, чмошник и мр*зь!» Я посмотрел на них так по-доброму, банан очистил и верчу его, как привык, жалко их, так и не поймут никогда, что дело не в банане, а в них…" - сообщил Андрей.— После ухода из «Дома-2», интерес у поклонников к паре Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко постепенно стал сходить на нет. Бывшие звезды «Дома-2» потеряли свою популярность и стали практически не интересны большинству фанатов телешоу, и так продолжалось до недавнего времени. Все изменилось, когда в сети поползли слухи о серьезных проблемах в их семье. Причем, «первым звоночком» к подобным сплетням стало отсутствие совместных публикаций в профиле Эллы. Тем не менее, супруги долгое время держали все в тайне, а на днях Сухановв и вовсе заявила, что не собирается обсуждать отношения с Игорем. После своей супруги слово взял Игорь. Мужчина заявила, что они по-прежнему вместе, и дела в их семье обстоят довольно неплохо. Также Трегубенко объяснил и причины своего молчания, рассказав, что не имеет цели «выносить ссор из избы», отметив, что «счастье любит тишину». «У нас все хорошо. О том, что происходит внутри нашей семьи рассказывать не хочу. Счастье любит тишину, - поделился Игорь. - На пост Эллы я никак не прореагировал».— Лера Фрост была неприятно удивлена, когда на проекте пожаловала претендентка на сердце ее мужчины - Яна Литковская. Кроме того, «новенькая» участница решила тут же взять ситуацию под свой контроль, предприняв довольно дерзкую попытку спасти Захара от отношений с Валерией. Стоит сказать, что и Лера не собиралась «стоять в стороне» и наблюдать за тем, как у нее на глазах уводят ее возлюбленного. Фрост решила показать сопернице, кто есть кто. Так, завтрак, который Яна приготовила для Захара, не попала молодому человеку в желудок, а оказался благодаря стараниям Леры на ней. Однако Валерия вряд ли могла ожидать, что и ее соперница окажется человеком не из робкого десятка. Вместо того чтобы отказаться от дальнейших ухаживаний за Захаром, Яна приняла вызов и не побоялась сцепиться с благоверной своего избранника.— Зрители телестройки с неодобрением относятся к пластике, на которую решается тот или иной участник реалити-шоу. Досталось в свое время и Марине Мексике, которой едва ли не больше всех пришлось терпеть критику и злословие в свой адрес, так как многие их фолловеров были уверены, что длинные волосы и перекаченные губы приходятся совсем не к месту. Тем не менее, сама экс-участница реалити-шоу только совсем недавно осознала насколько сильно она перестаралась со своим стремлением к совершенству. В настоящий момент девушка привела свои губы в естественный вид, а теперь планирует избавиться и от чересчур длинных волос. По заверениям девушки, в последнее время ей больше импонирует естественная красота, в то время как наращенные волосы мешают не только в повседневной жизни, но и в занятиях спортом. Решение девушки поддержали и подписчики. Многие поспешили похвалить Мексику, отметив, что теперь она выглядит куда привлекательнее.

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