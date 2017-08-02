Дима Билан сегодня, последние новости 2017: самочувствие певца сейчас, 02.08.2017





Как себя чувствует Дима Билан? Что случилось с певцом? Эти вопросы продолжают будоражить ума огромной армии поклонников исполнителя. Люди не могут понять, каким данным верить. В первую очередь они обращают внимание на тревожную информацию о резком ухудшении состояния здоровья Билана.Как не трудно догадаться, на самом деле в состоянии здоровья Димы Билана в последнее время не происходило кардинальных изменений, которые еще бы могли тревожить фанатов. Определенные трудности в плане здоровья у Димы имелись, но он быстро с ними справился, так как доверился грамотным специалистам медицинской отрасли.Относительно недавно случилось очередное развитие ситуации, связанной со слухами о проблемах со здоровьем у артиста. 35-летний Дима Билан оказался крайне возмущен поведением отдельных блогеров, которые с помощью интернета распространяют лживую информацию о его тяжелом состоянии, некой болезни и даже смерти. В очередной раз поводом для подобных обсуждений оказалась поезда Димы в Африку.Интернет-блогеры сообщили о том, что больной Билан отправился на другой континент с одной единственной целью - попытаться излечиться с помощью традиционной африканской медицины. Судя по всему, интернет-мыслителей на такие выводы натолкнули фото исполнителя в "Инстаграм": Билан надел бейсболку на белую шапку, которая очень похожа на повязку из бинтов на голове. Да и белую рубашку легко спутать с медицинским халатом.На самом же деле в Африку Дима Билан отправился с той целью, чтобы набраться сил перед новыми творческими свершениями, а именно серией концертов. Новые впечатления артисту сейчас будут к месту.Судя по свежим записям исполнителя, он много времени уделяет творчеству. Гастроли и запись новых композиций является неотъемлемой частью жизни Димы Билана.Ссылка на источник: http://n4k.ru/culture/66751-dima-bilan-seg...vosti-2017.html

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